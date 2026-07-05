Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В мае украинский автопарк пополнили почти 4,6 тыс. подержанных легковых авто, в возрасте до 5 лет. Самой же популярной моделью стал TESLA Model Y – таких авто было куплено 250 единиц. Приобрести же такую машину в Украине можно как за 11 799, так и 33 500 долларов.

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Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили:

В целом, в течение мая украинский автопарк пополнили 18 тыс. легковушек с пробегом.

Следовательно, четверть из этого количества были именно машины в возрасте до 5 лет.

При этом подчеркивается: сразу 50% всех "молодых" б/у легковушек, купленных украинцами за границей, ездят на бензине. На втором месте – электромобили, 25%. На долю гибридов пришлось 19%. При этом:

Дизельные авто "отхватили" лишь 5% рынка.

Авто на газу – 1%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто до 5 лет среди украинцев стали:

NISSAN Rogue – 228 штук;

VOLKSWAGEN Tiguan – 207 штук;

MAZDA CX5 – 192 штуки;

FORD Escape – 154 штуки;

TESLA Model 3 – 135 штук;

AUDI Q5 – 115 штук;

BMW X5 – 92 штуки;

KIA Niro – 90 штук;

HYUNDAI Ioniq 5 – 80 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто до 5 лет – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2023 г. в. с 90 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 11 799 долларов.

Машину 2021 г. в. с 67 тыс. км пробега можно купить за 17 000 долларов.

Авто 2022 г. в. с 43 тыс. км пробега продают за 33 500 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в мае 2026 года украинцы купили 18 тыс. подержанных лековых авто. Средний возраст таких машин составил 9,4 года.Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf.

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