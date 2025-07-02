Украинцы "завысили" стоимость жилья в одном из регионов: как именно и сколько теперь стоит

В Украине сформировался новый тренд на рынке недвижимости, украинцы начали массово инвестировать в "страховое жилье" на Западе страны, как запасной вариант на случай угрозы. Из-за высокого спроса цены выросли до 2-3 раз, однако эксперты предостерегают, что после войны возможно перенасыщение рынка.

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Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха в комментарии СМИ. Похожее мнение OBOZ.UA озвучили эксперты OLX Недвижимость. С началом полномасштабной войны украинцы кардинально пересмотрели свое отношение к жилью .

Если раньше квартира была средством для проживания или источником дохода от аренды, то теперь это инструмент личной безопасности. Так называемое "страховое жилье" стало новым типом инвестиций, украинцы, особенно из прифронтовых регионов, покупают квартиры в тылу, преимущественно в западных областях и держат их пустыми "на всякий случай".

Гайдамаха пояснила, что жители Днепра, Харькова, Запорожья покупают квартиры в Ивано-Франковске, Львове, Ужгороде, но продолжают жить дома, возвращаясь после покупки.

На фоне высокого спроса западный регион демонстрирует настоящий строительный бум. Количество новостроек выросло в несколько раз, однако и цены на них стремительно подскочили – в некоторых городах вдвое или даже втрое. Самыми популярными для инвесторов стали Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Несмотря на частые обстрелы, Киев сохраняет статус самого дорогого города, средняя цена однокомнатной квартиры – $65 тыс., рост за год – $6,5 тыс. Молодые покупатели не боятся верхних этажей, зато предпочитают готовые к заселению квартиры с ремонтом.

Самые высокие цены в Печерском районе столицы, где "однушка" с ремонтом стоит $143 тыс., без – $114,7 тыс. Самым дешевым остается Деснянский район – $44 тыс. с ремонтом, $36 тыс. без.

В регионах картина пестрая. Наибольший рост фиксируют в Ужгороде (+19%) и Сумах (+15%). Даже в прифронтовых городах, как Харьков или Днепр, квартиры дорожают из-за компенсационных выплат и внутренней миграции. По результатам исследования OLX Недвижимость:

62% украинцев планируют покупку жилья;

44% рассчитывают на бюджет до $30 тыс., 35% – $30–60 тыс;

безопасность стала ключевым фактором при выборе жилья (для 45%);

25% планируют воспользоваться государственной ипотекой "еОселя".

Однако высокий спрос несет и риски. Эксперты предостерегают, что перенасыщение рынка, поспешное строительство и пустующие квартиры могут превратить "страховое жилье" в обузу. В то же время нестабильность программы єОселя в малых городах также замедляет развитие.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Юге Украины фиксируется рост спроса на жилье. Покупательская активность в Черноморске выросла на 113%, в Одессе на 71%, тогда как количество предложений в этих городах сократилось до 29%. Такой дисбаланс уже привел к заметному повышению цен на жилье, в частности на однокомнатные квартиры.

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