В одном из регионов Украины значительно подорожало жилье: почему и сколько теперь стоит

В мае 2025 года на юге Украины фиксируется рост спроса на жилье. Покупательская активность в Черноморске выросла на 113%, в Одессе на 71%, тогда как количество предложений в этих городах сократилось до 29%. Такой дисбаланс уже привел к заметному повышению цен на жилье, в частности на однокомнатные квартиры.

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Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики OLX Недвижимость. Одесса, как самый активный и дорогой рынок региона, снова подтверждает статус жилищного лидера.

В мае этого года медианная стоимость однокомнатной квартиры в городе достигла 1,8 млн грн, это на четверть больше, чем в мае 2024 года. Такой рост цен является прямым следствием превышения спроса над предложением. Количество объявлений о продаже жилья в Одессе уменьшилось на 15%, тогда как заинтересованность покупателей наоборот выросла на 71%.

Аналитики отмечают, что похожая ситуация наблюдается и в Черноморске, здесь стоимость однокомнатной квартиры поднялась до 1,1 млн грн, что на 13% больше, чем в прошлом году. Интересно, что именно в Черноморске спрос вырос больше всего, аж на 113% за год, тогда как количество доступных объявлений также выросло, хотя и не столь стремительно.

В Николаеве и Херсоне динамика менее однозначна. В Николаеве спрос на квартиры вырос на 41%, однако цены остались почти неизменными, рост зафиксирован всего на 0,5%. В Херсоне, несмотря на рост интереса к аренде, стоимость квартир на покупку даже немного снизилась, что можно объяснить нестабильностью и менее активным инвестированием.

Рынок аренды также демонстрирует четкую тенденцию подорожания. Арендовать однокомнатную квартиру дороже всего в Одессе – почти 9,5 тыс. грн в месяц, и это на 27% больше, чем в мае 2024 года. В то же время в Николаеве и Черноморске аренда стоит по 6 тыс. грн, но темпы роста еще выше, вплоть до 33%. Даже в Херсоне, который остается самым дешевым для арендаторов, средняя цена поднялась до 3,5 тыс. грн.

Несмотря на повышение арендной платы, предложение жилья в этом сегменте резко сократилось. Больше всего в Черноморске (минус 72%), что может объяснять частичное снижение спроса в городе. В Одессе объявлений стало меньше на 45%, в Херсоне на 52%. Единственным исключением стал Николаев, где количество арендных предложений выросло на 19%, что частично компенсировало рост цен.

По словам аналитиков, в целом рынок жилья на юге страны в условиях послевоенного восстановления постепенно выходит из "замороженного" состояния и демонстрирует признаки перегрева – особенно из-за дисбаланса между спросом и предложением. Люди активно ищут жилье как для покупки, так и для аренды, но застройщики и собственники не всегда успевают реагировать на потребности рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине растет спрос на аренду жилья среди людей с инвалидностью, но треть риелторов сталкиваются с отказами от владельцев. Несмотря на это, почти все арендодатели декларируют готовность сдавать жилье, хотя их сдерживают страхи, стереотипы и отсутствие адаптации квартир.

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