Украинцы игнорируют вакансии с зарплатами до 35 тысяч: каких специалистов ищут работодатели

Украинцы игнорируют многие вакансии с высокими зарплатами – до 35 000 грн. На такие объявления в октябре приходило меньше всего ответов – при том, что сами профессии, на которых ищут специалистов, не являются экзотическими. В частности, это стоматолог и автоэлектрик. Впрочем, и количество самих вакансий не "космическое".

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Так, на 110 вакансий стоматолога было всего 197 отзывов, рассказали специалисты профильного ресурса. Они отметили: медианная (зарплата человека, находящегося в середине ряда зарплат) предлагаемая зарплата по этим вакансиям составляла 30 000 грн.

Вакансий для автоэлектриков было размещено 149. Получено по ним отзывов – 296. При этом зарплаты в этой сфере существенно выросли – по данным аналитиков, они составляют 35 000 грн, тогда как в прошлом году автоэлектрик мог заработать 27 500 грн.

На 39 вакансий конструктора на производстве пришлось всего 60 отзывов. При этом медианная предлагаемая зарплата специалиста в этой сфере составляет 28 750 грн.

Существенная нехватка кадров также в области красоты и здоровья. На 107 вакансий тренера всего 290 отзывов. Медианная зарплата составляет 17 500 грн.

На 67 открытых в октябре вакансий технолога было получено лишь 204 отзыва. Медианная зарплата составляет 22 500 грн.

В Украине запустили новое приложение для поиска работы

Тем временем Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы. Утверждается, что с его помощью украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от службы. Приложение уже доступно:

"Мобильное приложение ориентировано на потребности соискателей работы. После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, Дія.Підпис или в гостевом режиме пользователь попадает на единый портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии", – рассказали в Минэкономики.

При этом подчеркивается: в приложении предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости. Кроме того, мобильное приложение позволяет:

общаться с карьерными советниками;

запланировать встречу с потенциальным работодателем;

получить необходимую справку;

записаться в электронную очередь.

"Воспользоваться приложением могут также украинцы за рубежом. Следующим этапом реализации этой инициативы станет разработка соответствующего функционала для работодателей", – отметили в министерстве.

Разработала приложение Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительств Польши и Германии. Сделано это было, как отмечается, по запросу от Министерства экономики Украины и Государственной службы занятости.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине все более популярной становится удаленная работа. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

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