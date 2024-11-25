За работу из дома готовы платить около 50 тысяч: какие вакансии открыты в ноябре

В Украине все более популярной становится удаленная работа. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

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Так, организация, специализирующаяся на публикации научных материалов, ищет редактора по работе с научными журналами и статьями. Платить обещают от 35 000 до 55 000 грн. Среди требований:

знание английского языка (уровень В2);

умение редактировать и форматировать статьи.

Компания, занимающаяся продажей товаров для красоты и здоровья, ищет менеджера по продажам. Платить готовы от 20 000 до 50 000 грн. Среди требований – коммуникативные навыки и "наличие ноутбука или ПК, наушников с гарнитурой и проводного интернета".

Рекламная компания ищет менеджера по работе с клиентами на зарплату от 15 000 до 45 000 грн. Как объясняется в объявлении, конкретная сумма будет зависеть от количества привлеченных клиентов.

В Украине запустили новое приложение для поиска работы

В то же время, Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы. Утверждается, что с его помощью украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от службы. Приложение уже доступно в:

"Мобильное приложение ориентировано на потребности соискателей работы. После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, Дія.Підпис или в гостевом режиме пользователь попадает на единый портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии", – рассказали в Минэкономики.

При этом подчеркивается: в приложении предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости. Кроме того, мобильное приложение позволяет:

общаться с карьерными советниками;

запланировать встречу с потенциальным работодателем;

получить необходимую справку;

записаться в электронную очередь.

"Воспользоваться приложением могут также украинцы за рубежом. Следующим этапом реализации этой инициативы станет разработка соответствующего функционала для работодателей", – отметили в министерстве.

Разработала приложение Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительств Польши и Германии. Сделано это было, отмечается, по запросу от Министерства экономики Украины и Государственной службы занятости.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские работодатели увеличили размер предлагаемых зарплат. В октябре этот показатель вырос в среднем на 5% – до 22 500 грн. При этом в некоторых сферах предлагаемая зарплата еще увеличилась – в частности, работникам сельского хозяйства были готовы платить на 7% больше, чем ранее, в среднем 24 000 грн.

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