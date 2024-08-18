Украинцы будут получать от государства по 2 тыс. грн за каждый гектар земли: кто может рассчитывать

Украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн за 1 га угодий при условии работы на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: те же аграрии, которые работают на территории возможных боевых действий, будут получать помощь в 1 тыс. грн за 1 га угодий.

"Принимаем постановление о фактическом запуске еще одной программы поддержки аграриев – механизме предоставления специальных субсидий для аграриев, работающих в этих прифронтовых регионах. Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – сказал глава правительства.

В Украине готовят налоговые льготы и особые кредиты для бизнеса

В то же время, для украинского бизнеса, который будет работать на прифронтовых и деоккупированных территориях, планируют ввести налоговые льготы. А также право на получение кредитов по особым условиям. Впрочем, решение еще не принято.

Об инициативе рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Соответствующие нормы планируют принять вместе с законопроектом о новой жилищной политике, отметила нардеп.

По ее словам, список потенциальных льгот пока лишь предварительный. Авторы законопроекта рассчитывают, что эти преференции обеспечат комплексный подход к восстановлению громад, разрушенных во время военных действий. Речь идет о таких предложениях:

финансовые стимулы (дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование коммунального и частного сектора) или другие формы финансовой поддержки для предпринимателей, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях;

налоговые льготы для бизнеса и физических лиц-предпринимателей;

инфраструктурная поддержка – обеспечение доступа к критической инфраструктуре (дороги, электроснабжение, вода, интернет, медицинские и образовательные услуги);

поддержка инноваций и инвестиций;

поощрение местного производства и потребления;

информационная поддержка предпринимательства и обучение.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине подорожала аренда земли сельскохозяйственного назначения. Во II квартале 2024 года (апрель-июнь) ее стоимость выросла до средних 3 550 грн за гектар. Что на 5,1% превышают цену соответствующего периода 2023 года, и на 5,4% больше в I квартале 2024-го (январь-март).

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