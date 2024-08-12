В Украине заметно переписали цены на аренду земли: сколько стоит гектар

В Украине подорожала аренда земли сельскохозяйственного назначения. Во II квартале 2024 года (апрель-июнь) ее стоимость выросла до средних 3 550 грн за гектар. Что на 5,1% превышают цену соответствующего периода 2023 года, и на 5,4% больше в I квартале 2024-го (январь-март).

Видео дня

Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE). Его авторы отмечают: в целом, средние цены за 1 гектар сельхозземель "растут ежегодно в национальной валюте, чего не скажешь о стоимости земель в долларах США".

"Начиная с III квартала 2022 года (июль-сентябрь. – Ред.), через рост официального курса доллара ... среднеквартальная цена аренды гектара в долларовом эквиваленте стабильно снижается. По состоянию на ІІ квартал 2024 года средневзвешенная цена за 1 гектар сельхозземель достигала 88-89 долларов", – рассказали эксперты.

Где сдавать землю в аренду дороже всего

В целом же, отметили они, арендовать землю в разных регионах Украины стоит от средних 1655,6 до 4315,9 грн/гектар. Дороже всего – собственно, 4315,9 грн – в Черкасской области. А кроме того, в:

Киевской – 4311,2 грн;

Полтавской – 4171,4 грн;

Тернопольской – 3913,8 грн.

Где цены самые низкие

Дешевле всего, по данным аналитиков, арендовать землю в Луганской области – в среднем, 1655,6 грн/гектар. А также, в:

Николаевской – 1893,8 грн;

Запорожской – 2113,2 грн;

Херсонской – 2131,8 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в 2024 году украинцы начали активнее покупать и продавать земельные участки и недвижимость. В частности, за первые 3 месяца года было оформлено более 185 тыс. договоров об отчуждении земельного участка, что на 36,4% больше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!