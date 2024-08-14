В Украине готовят налоговые льготы и особые кредиты для бизнеса: кому хотят помочь

Для украинского бизнеса, который будет работать на прифронтовых и деоккупированных территориях, планируют ввести налоговые льготы, а также право на получение кредитов по особым условиям. Впрочем, решение еще не принято.

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Об инициативе рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Соответствующие нормы планируют принять вместе с законопроектом о новой жилищной политике, отметила нардеп.

По ее словам, список потенциальных льгот пока лишь предварительный. Авторы законопроекта рассчитывают, что эти преференции обеспечат комплексный подход к восстановлению громад, разрушенных во время военных действий. Речь идет о таких предложениях:

финансовые стимулы (дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование коммунального и частного сектора) или другие формы финансовой поддержки для предпринимателей, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях;

налоговые льготы для бизнеса и физических лиц-предпринимателей;

для бизнеса и физических лиц-предпринимателей; инфраструктурная поддержка – обеспечение доступа к критической инфраструктуре (дороги, электроснабжение, вода, интернет, медицинские и образовательные услуги);

поддержка инноваций и инвестиций;

поощрение местного производства и потребления;

информационная поддержка предпринимательства и обучение.

"Украинские громады должны сосредоточиться на всесторонней поддержке бизнеса, который не только создает рабочие места, но и платит налоги, финансирует расходы, связанные с обороной нашего государства. Ряд стимулов для предпринимателей, которые зайдут работать в деоккупированные или прифронтовые громады, мы предусмотрели в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики", но мы понимаем, что их может быть мало, поэтому просим приобщиться к их предложению и разработке", – сообщила депутат.

Она напомнила, что из рекордной программы ЕС по поддержке Украины Ukraine Facility 1 млрд евро должен быть направлен именно в громады. По словам Шуляк, для эффективного использования этих средств должен быть комплексный план.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не может покрыть дефицит в бюджете на армию международной помощью. Из-за этого придется находить внутренние ресурсы. В частности, Кабмин утвердил для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроект о повышении налогов.

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