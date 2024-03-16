Украинцы большую часть своего бюджета тратят на продукты и обязательные платежи: в мире ситуация другая

В Украине более половины бюджета граждане тратят на еду и обязательные платежи. Это отличается от тенденции в мире.

Об этом говорится в исследовании "Делойт" в Украине. Частота покупки продуктов питания уже восстановилась до довоенных уровней. Другие, такие как покупка электроники и бытовой техники, одежды и обуви, выросли на 25% и 14% соответственно по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году тенденция экономить среди украинских потребителей сохраняется. В зависимости от категории товаров экономят от 41% до 77% украинцев. Несмотря на то, что показатель все еще высок, наблюдается положительная динамика по сравнению с 2022 годом (47-86%). Меньше всего экономят на лекарственных средствах, детских товарах и покупке готовой пищи.

Что касается продуктов питания, составляющих значительную долю чека украинцев, то расходы в этом сегменте выросли у 32% потребителей. Значительная часть украинцев покупает еду (47%) и лекарства (43%) впрок.

В то же время, украинцы переосмысливают свои пищевые привычки и меняют приоритеты. Посещение ресторанов и баров в 2023 году сократилось: 55% опрошенных делают это гораздо реже, что на 24 в. п. меньше, чем в 2022 году. В то же время растет популярность приготовления пищи дома (50%), больше всего это касается временно безработных (53%), фрилансеров (72%) и занимающихся домохозяйством (59%).

Досуг продолжает быть не в приоритете расходов – 65% респондентов экономят на развлечениях вне дома, а 58% реже, чем в прошлом году, посещают кинотеатры и концерты. Однако онлайн развлечения становятся все более популярными: 32% украинцев увеличили расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов.

Неотъемлемой частью потребительского поведения соотечественников остается гражданская позиция. Как и в прошлом году, абсолютное большинство потребителей (70%) продолжает бойкотировать производителей товаров/продавцов, не покинувших рынок страны-агрессора, а донаты стали почти такими же популярными, как продукты питания. По данным исследования, 92% украинцев доначат на помощь ВСУ или пострадавшим в результате военных действий, что на 2 в. п. больше, чем в 2022 году.

33% опрошенных делают это систематически, что к 13 в. п. больше, чем в прошлом году. Более чем в два раза возросло количество соотечественников, которые донатят регулярно, находясь за границей – с 17% до 38%, – единственная среди изучаемых стран, где расходы на эту категорию превышают 50%.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, кризис с ценами на какао-бобы уже имеет ощутимые последствия. К примеру, известные кондитерские компании "недокладывают" шоколад в сладости, но цены не снижают.

Кроме того, схожая ситуация наблюдается на рынке бананов. Эти фрукты в украинских супермаркетах и так стоят недешево, а в ближайшем будущем бананы могут стать еще дороже из-за глобальных изменений климата.

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