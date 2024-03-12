В Украине и по всему миру взлетят цены на один из самых популярных фруктов: названа причина

В Украине, как и по всему миру, будут дорожать бананы – один из самых популярных видов фруктов среди потребителей. Бананы в украинских супермаркетах и так стоят недешево, а в обозримом будущем могут стать еще дороже из-за глобальных изменений климата.

О неизбежном подорожании предупредил один из ведущих мировых экспертов в этой отрасли, старший экономист Всемирного бананового форума Паскаль Лю, пишет BBC. По его словам, глобальное потепление представляет собой огромную угрозу для поставок бананов, т.к. усугубляет заболевания этих растений. Это может полностью уничтожить урожаи в некоторых странах.

Наибольшее беспокойство у экспертов вызывает фузариозное увядание TR4 – грибковая инфекция, которая перекочевала из Австралии и Азии в Африку, а теперь и в Южную Америку. Как только плантация заражена, эта инфекция убивает все банановые деревья. Глобальное потепление заставляет мутировать возбудителя этой болезни. Теперь грибок способен поражать даже те сорта, которые ранее считались устойчивыми к нему.

"Будет повышение цен. Если не произойдет значительного увеличения предложения, цены на бананы останутся относительно высокими в ближайшие годы", – заявил Лю.

В Украине бананы начали резко дорожать еще в 2022 году, когда на 12 месяцев цены на фрукт взлетели почти вдвое. Основной причиной стало усложнение логистики из-за полномасштабного вторжения РФ – если до этого Украины ввозила бананы в основном морем, то теперь приоритетным видом транспортировки стал автотранспорт.

К концу 2022 года цены на бананы достигли 67-70 грн/кг. С тех пор стоимость фрукта уже не снижалась, а теперь может вырасти еще больше, уже с учетом глобальных тенденций.

В целом банан является самым экспортируемым фруктом в мире. Эквадор является крупнейшим экспортером бананов, на его долю приходится 26% мирового экспорта. Филиппины, Коста-Рика и Колумбия также являются ведущими странами-экспортерами бананов в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, похожая ситуация складывается на глобальном рынке шоколада. На мировых биржах продолжают расти цены на какао-бобы, в связи с чем шоколад в будущем может стать деликатесом и будет доступен не каждому. Украинские производители кондитерских изделий тоже находятся под давлением, к тому же на стоимость шоколада в нашей стране влияют и другие факторы, включая высокие затраты на логистику.

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