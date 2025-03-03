Украинцы без высшего образования могут получать больше 60 тысяч зарплаты: кем нужно работать

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 60 тыс. грн и выше.

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В частности, компания из сферы автосервиса ищет автослесаря-ходовика. Платить обещают от 70 000 до 100 000 грн. Среди основных требований:

умение проводить диагностику ходовой части автомобиля;

умение проводить слесарный ремонт ходовой части автомобиля и замену технических жидкостей;

наличие опыта работы от 2-х лет с легковым мультибрендом.

Логистическая компания готова платить водителю-международнику от 60 000 до 90 000 грн. Основные требования:

наличие водительского удостоверения категории СE;

опыт международных перевозок;

знание дорог Украины и Европы.

Компания из сферы автосервиса ищет тонировщика на зарплату от 30 000 до 60 000 грн. Также нужно будет заниматься полировкой авто, химчисткой и пр. Требуемый опыт – от 2 лет.

Кому в Украине платят больше всего

В то же время, по данным одного из кадровых порталов, в январе 2025 года самые высокие зарплаты в Украине (без учета руководителей, IT-специалистов и работников сектора безопасности) получали медиабайеры (специалисты по запуску рекламных кампаний, ведению кампаний и привлечению трафика из разных источников) – в среднем, 67 500 грн. Также высокие зарплаты были зафиксированы у:

водителей-международников – 55 000 грн;

эндодонтистов (специалист в сфере стоматологии) – 51 900 грн.

В то же время, в ряде профессиональных сфер произошло увеличение зарплат. Это:

топ-менеджмент, руководство высшего звена – на 6%, до средних 47 500 грн;

красота, фитнес, спорт – на 4%, до средних 25 000 грн;

страхование – на 4%, до средних 26 000 грн;

строительство, архитектура – на 4%, до средних 28 500 грн;

гостинично-ресторанный бизнес, туризм – на 3%, до средних 22 100 грн.

Как объяснили аналитики, увеличение зарплат в этих областях является результатом ряда факторов. В частности:

растущего спроса на специалистов;

расширением бизнесов;

постепенным восстановлением экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский рынок труда в 2025 году больше всего нуждается в продавцах, водителях и рабочих специалистах. Из-за дефицита кадров работодатели готовы предлагать лучшие условия, но конкуренция за работников растет, и ситуация будет оставаться сложной.

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