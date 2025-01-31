Кому найти работу легче всего: украинцам рассказали о самых востребованных профессиях

Украинский рынок труда в 2025 году больше всего нуждается в продавцах, водителях и рабочих специалистах. Из-за дефицита кадров работодатели готовы предлагать лучшие условия, но конкуренция за работников растет, и ситуация будет оставаться сложной.

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Об этом рассказали HR-эксперты в комментарии СМИ. Эксперты отмечают, что спрос на персонал продолжит расти, а украинцы все чаще задумываются об изменении профессии, ведь уровень зарплат и условия работы не всегда соответствуют ожиданиям.

"На рынок труда прежде всего влияет ситуация на фронте. Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше рынок труда будет испытывать нехватку кадров из-за внутренней миграции в более безопасные регионы, выезд за границу и мобилизацию. за таланты, в рамках которой бизнес будет вынужден повышать заработную плату. Но такое повышение, скорее, вынужденный удержание собственной команды и привлечение персонала. Доминика Иванова-Бекарь.

ТОП-3 профессии, которые ищут работодатели

торговля и продажи;

Больше открытых вакансий для продавцов-консультантов, кассиров и менеджеров по продажам. Из-за роста потребительского рынка, развития онлайн-торговли и открытия новых торговых точек спрос на этих специалистов остается стабильным. Работодатели предлагают разные графики работы, бонусные программы и даже возможность обучения с нуля.

транспортная сфера;

Водители грузового и общественного транспорта – вторая по популярности профессия. Логистические компании, службы доставки и перевозчики ищут работников, готовых к интенсивному графику и дальнобойным маршрутам. Значительный отток кадров за границу создал острую потребность в квалифицированных водителях, поэтому зарплаты в этой сфере значительно выросли.

рабочие специальности.

Строители, сварщики, механики и электричества остаются одними из самых востребованных профессий. Украина восстанавливает разрушенную инфраструктуру и количество проектов в строительной сфере только растет. Многие предприятия готовы обучать работников за свой счет, чтобы закрыть вакансии.

Несмотря на множество вакансий, найти соответствующих кандидатов становится все сложнее. Основными причинами кадрового дефицита есть мобилизация, миграция и изменение профессиональных предпочтений украинцев. Все больше людей ищут возможность работать удаленно, а рынок еще не готов к столь масштабным изменениям.

Работодатели пытаются привлечь работников посредством повышения зарплат, социальных пакетов и дополнительных бонусов. В то же время многие компании ищут альтернативные варианты, в частности, рассматривают возможность найма иностранных работников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине наблюдается острый дефицит кадров, но при этом 45% специалистов не могут найти работу с достойной зарплатой, а 63% готовы менять профессию из-за несоответствия спроса и предложения на рынке труда.

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