Украинцам перечислили зарплаты: в каких профессиях наблюдается резкий рост

В январе 2025 года самые высокие зарплаты были зафиксированы в таких профессиях: медиабайеры (67 500 грн), водители-международники (55 000 грн) и стоматологи (до 51 900 грн), тогда как медиа зарплата по стране осталась на уровне 24 000 грн. Наибольший рост доходов наблюдался в топ-менеджменте, строительстве, страховании и сфере красоты.

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Об этом свидетельствуют данные одного из профильных порталов для поиска работы. Наиболее заметный рост средних зарплат в январе 2025 года наблюдался в двух областях:

Киевская область - 26 000 грн (+750 грн до декабря 2024);

- (+750 грн до декабря 2024); Харьковская область – 21000 грн (+1000 грн).

В других регионах пока не зафиксированы значительные изменения в уровне оплаты труда. Несмотря на общую стабильность, в нескольких сферах произошло повышение зарплат :

топменеджмент, руководство высшего звена – 47500 грн (+6%);

– (+6%); красота, фитнес, спорт – 25 000 грн (+4%);

– (+4%); страхование – 26 000 грн (+4%);

– (+4%); строительство, архитектура – 28 500 грн (+4%);

– (+4%); гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 22 100 грн (+3%).

Увеличение зарплат в этих областях объясняется растущим спросом на специалистов, расширением бизнесов и постепенным восстановлением экономики. Если не учитывать руководителей, IT-специалистов и работников сектора безопасности, самые высокие зарплаты в январе 2025 года имели представители таких профессий:

медиабайер – 67 500 грн ;

– ; водитель-международник – 55 000 грн ;

– ; эндодонтист (специалист в сфере стоматологии) – 51 900 грн ;

(специалист в сфере стоматологии) – ; рихтовщик, риелтор, стоматолог, моторист – 50 000 грн ;

– ; бизнес-аналитик, продуктовый менеджер – 45 000 грн.

Высокие доходы этих специалистов объясняются дефицит квалифицированных кадров и значительный спрос на их услуги. В то же время в ряде профессий уровень зарплат остается на уровне прожиточного минимума или несколько выше. К наименее оплачиваемым должностям в январе 2025 года относятся:

библиотекарь – 9 500 грн ;

– ; маркировщик – 11 000 грн ;

– ; педагог-организатор – 11 500 грн ;

– ; уборщик – 12 000 грн ;

– ; посудомоечник – 13 500 грн ;

– ; оператор АЗК – 14 000 грн.

Низкий уровень зарплат в этих профессиях – стабильная тенденция. Это объясняется тем, что спрос на такие вакансии остается высоким, а рынок не испытывает острой нехватки кадров

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский рынок труда в 2025 году больше всего нуждается в продавцах, водителях и рабочих специалистах. Из-за дефицита кадров работодатели готовы предлагать лучшие условия, но конкуренция за работников растет, и ситуация будет оставаться сложной.

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