Украинцы активно скупают билеты на популярный поезд за границу: сколько стоят
Украинцы активно отреагировали на появление нового международного поезда – №99/100 Киев – Бухарест. В частности, за 2 недели было продано 2 100 билетов, стоимость которых ныне составляет 3 947 грн.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: чаще всего украинцы ездили от Винницы в Бухарест.
"Время прохождения таможенного контроля между Украиной и Молдовой – 1 час. Между Молдовой и Румынией – 1,5 часа", – говорится в сообщении.
В целом же, рассказали железнодорожники, поездом можно доехать до 2 международных аэропортов Румынии. В частности, в:
- Яссах.
- Бухаресте.
"В Яссах удобно попасть на ночные рейсы, а в Бухаресте – на утренние. Удобную пересадку обеспечивает городской транспорт. Также на центральном вокзале Бухареста Gara de Nord можно пересесть на поезда в Бургас, Софию и Стамбул", – отметили в "Укрзалізниці".
Сколько стоят билеты на поезд
Поезд ходит каждый день. Ближайшим же днем, на который есть билеты, является 19 октября.
Сами билеты продают в вагоны класса купе. Их стоимость – 3 947 грн.
Расписание поезда
19 октября поезд отправиться со станцииКиев-Пассажирский. Время отправления – 6:30.
Конечной станцией является БУхарест Норд. На нее поезд придет 20 октября в 6:47.
Где купить билеты
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине запустили сразу несколько новых поездов в крупный туристический центр Ворохту. Впрочем, они будут временными – поездки запланированы только на период 17-19 октября.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!