В Украине запустили новые "особенные" поезда: сколько стоят билеты

В Украине запустили сразу несколько новых поездов в крупный туристический центр Ворохту. Впрочем, они будут временными – поездки запланированы только на период 17-19 октября. Билеты же уже поступили в продажу, и, в частности, на рейс 17 октября поезда №807/808 Львов – Ворохта в 1 класс стоят 316 грн.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о поездах:

№807/808 Львов – Ворохта.

Поезд будет курсировать 17 и 19 октября.

Отправление – 8:02. Прибытие на конечную станцию – 13:02.

№808/807 Ворохта – Львов.

Поезд будет курсировать 17 и 18 октября.

Отправление – 14:37. Прибытие на конечную станцию – 19:56.

№810 Львов – Ивано-Франковск.

Поезд будет курсировать 18 октября.

Отправление – 7:28. Прибытие на конечную станцию – 10:03.

№812/811 Ивано-Франковск – Ворохта.

Поезд будет курсировать 18 октября.

Отправление – 11:18. Прибытие на конечную станцию – 13:02.

№852/851 Ворохта – Коломыя.

Поезд будет курсировать 19 октября.

Отправление – 14:37. Прибытие на конечную станцию – 17:14.

"С 17 октября запускаем региональные поезда в/из Ворохты. Рейсы будут обеспечивать современный поезд типа ДПКР-3", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты на новые поезда

Стоимость билетов же зависит от ряда факторов. В частности, самого поезда и класса вагона.

Так, на рейс 17 октября поезда №807/808 Львов – Ворохта билеты продаются в вагоны 1 и 2 класса. Их стоимость:

1 класс – 316 грн.

2 класс – 229 грн.

Где купить билеты на поезда

На сайте "Укрзалізниці".

В приложении перевозчика.

В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М-537 – утверждается, что при ремонте были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поездбудет курсировать по Киевской области, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

