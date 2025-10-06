Украинцы активно раскупают места на новый поезд в Европу: сколько стоят билеты

За два дня на новый поезд Киев – Бухарест было продано более 300 билетов, что свидетельствует о высоком спросе на международные железнодорожные маршруты. Стоимость купе составляет 3969 грн, а поезд курсирует ежедневно из Киева в 06:30, прибывая в Бухарест на следующий день.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". В Украине запустили новый международный поезд №99/100 по маршруту Киев – Бухарест, и спрос на билеты оказался очень высоким.

За первые два дня продаж было продано более 300 билетов, что свидетельствует о заинтересованности украинцев в удобном железнодорожном сообщении с Румынией. Первый рейс запланирован на 10 октября 2025 года, и его уже активно бронируют онлайн.

Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 06:30 с центрального железнодорожного вокзала и прибывать в Бухарест в 06:47 на следующий день. В обратном направлении рейс будет отправляться из Gara de Nord в 19:10, а прибытие в Киев запланировано на 19:34 следующего дня.

Маршрут проходит через украинские города Винница, Жмеринка, Могилев-Подольский, а также территорию Молдовы через Велчинец и Унгены. В Румынии поезд будет останавливаться в городе Яссы, а конечная станция – Бухарест, вокзал Gara de Nord.

Новый рейс сочетает удобство железной дороги с возможностью быстро добраться до двух международных аэропортов Румынии. Из Ясс до аэропорта курсирует автобус каждые 20 минут. От вокзала Бухареста до международного аэропорта Анри Коанде можно добраться скоростными электричками, выход к которым осуществляется через станцию метро. Кроме того, с бухарестского вокзала курсируют поезда в Будапешт, Вену, Софию и Стамбул, что открывает украинцам широкий спектр путешествий по Европе.

Купить билеты на новый рейс можно уже в приложении и на сайте "Укрзализныци". Стоимость места в купе составляет 3969 грн, что делает путешествие удобным и доступным для тех, кто планирует путешествие в Румынию или дальнейшие поездки по Европе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. В частности, во Львов и Черновцы.

