Украинцы активно платят налоги за свои квартиры: сколько надо отдать за каждый квадрат

Украинцы платят налоги за свои квартиры и дома. Максимальный размер налога составляет 1,5% минималки за каждый "лишний" квадратный метр недвижимости. Налог надо платить за прошлый год, следовательно максимальная плата за квадрат будет составлять 106,5 грн.

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Как сообщает Государственная налоговая служба (ГНС), жители Киева заплатили 1,1 млрд грн налога, Киевской области – 571,2 млн грн, Днепропетровской – 571,9 млн грн. Чуть меньше заплатили жители Одесской области – 543,7 млн грн.

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В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год. При этом размер налога привязан к минималке по состоянию на январь прошлого года. Он не может быть больше 1,5% минималки за прошлый год. И платить надо за каждый "лишний" квадратный метр. По состоянию на 1 января 2024-го минималка была на уровне 7100 грн, поэтому максимальная ставка налога – 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

Например, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение по размеру налога приняли местные власти.

Местные власти по желанию могут уменьшить ставку налога или увеличить норму жилья. То есть собирать меньше средств. Однако собирать больше (поднять ставку более чем до 1,5% минималки или урезать норму жилья) запрещено.

Чтобы узнать больше, можно воспользоваться калькулятором ГНС. Посмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением"Моя налоговая".

"В течение января – июня 2025 года владельцы недвижимости уплатили почти 5,6 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 18,4%, или почти на 0,9 млрд гривен. В первом полугодии 2024 года местные бюджеты получили 4,7 млрд грн этого налога", – говорится в сообщении ГНС.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно владельцам сравнительно больших квартир и домов.

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