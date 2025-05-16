Украинцы летом должны заплатить налоги даже за старые квартиры: какие критерии и суммы

Украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимости. Платить нужно собственником относительно больших квартир и домов.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Ставка налога определяется местным советом (и сам налог уплачивается в местный бюджет). При этом Налоговым кодексом установлена максимальная ставка – она составляет 1,5% минимальной зарплаты на январь прошлого года. Во многих городах была установлена максимальная ставка. В частности, 1,5% минималки в Киеве, а, например, в Кропивницком – всего 0,5%. То есть за каждый "лишний" квадрат в Киеве нужно платить 106,5 грн, а в Кропивницком – всего 35,5 грн.

Платить следует за "лишние" квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья. Норма жилья составляет:

для квартир (независимо от количества) – 60 квадратов;

для домов – 120 квадратов;

если есть дом и квартира – 180 кв.

"Налоговое/налоговые уведомления-решения об уплате суммы/сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и соответствующие платежные реквизиты, определенные в абзаце первом п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 НКУ, которые направляются налогоплательщику, должны содержать по каждому из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в частности, но не исключительно, информацию об адресе местонахождения объекта жилой и/или нежилой недвижимости, его площади, ставках и предоставленных физическим лицам льготах по уплате налога", – говорится в сообщении Государственной налоговой службы в одной из областей.

К примеру, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение о размере налога приняли местные власти.

Как уже сообщал OBOZ.UA, налоговики не имеют доступа к системам торговых платформ или банков. Поэтому эксперт Александра Томашевская прогнозирует, что новый законопроект не будет касаться рядовых украинцев, а затронет только предпринимателей.

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