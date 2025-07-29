Украинцы активно открывают IT-компании в Польше: где больше всего и сколько зарабатывают

Более 600 украинских IT-компаний открылись в Польше после начала войны, с наибольшей концентрацией в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. Подавляющее большинство из них – микробизнесы со стартовым капиталом до 10 тыс. злотых, но даже в таком формате компании активно встраиваются в польскую экономику.

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Об этом пишет DOU. До начала войны украинцы регистрировали в Польше в среднем 76 IT-компаний в год. Однако, уже в 2022 году, только за 10 месяцев открылось 249 новых фирм, из которых 41 в январе-феврале, еще до вторжения.

В дальнейшем темпы уменьшались, в 2023 году появилось 189 компаний, в 2024 – 147, а за первое полугодие 2025 года лишь 66. По словам аналитиков, такая динамика свидетельствует о постепенном насыщении рынка или о том, что те, кто планировал релокацию, уже реализовали эти планы в первые два года войны.

Больше всего компаний открыли в Мазовецком воеводстве – это 319 компаний, то есть более половины всех. На втором месте – Малопольское воеводство (Краков), где зарегистрировано 95 компаний, а третье место занимает Нижнесилезское (Вроцлав) с 58 компаниями. В приграничных северных регионах активность минимальна.

Самый большой сегмент среди новых украинских IT-компаний в Польше – это микропредприятия. Более 80% (495 компаний) зарегистрированы с уставным капиталом менее 10 тысяч злотых (примерно $2700). Еще 68 компаний имеют капитал в пределах 10-50 тысяч злотых. Только 6 компаний задекларировали капитал более 500 тысяч злотых – то есть менее 1% всех. Распределение компаний по стартовому капиталу (в злотых):

менее 10k – 495 компаний;

10k-50k – 68;

50k-100k – 16;

100k-500k – 20;

500k+ – 6;

не подали данные – 5.

По результатам зарплатного опроса DOU, 39% украинских айтишников, которые выехали за границу, осели именно в Польше. Больше всего среди них – разработчиков (43%) и тестировщиков (20%). По официальному оформлению, то более половины (55,7%) остались трудоустроенными через украинские компании, а 40,7% – оформились по польскому законодательству.

Украинские специалисты получают в Польше конкурентную оплату. Средняя зарплата в сфере IT там составляет около $3500. Уровень оплаты зависит от опыта:

Senior-специалисты (5+ лет опыта) – $5000+;

– $5000+; Junior/Middle (до 3 лет) – $1150–2000.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше украинцы открыли почти 30 тысяч компаний, из которых более 13 тысяч – после начала полномасштабной войны. Больше всего бизнесов сосредоточено в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, в основном в сфере малого предпринимательства.

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