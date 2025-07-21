Украинские беженцы активно открывают бизнесы в Польше: в каких сферах больше всего

В Польше украинцы открыли почти 30 тысяч компаний, из которых более 13 тысяч – после начала полномасштабной войны. Больше всего бизнесов сосредоточено в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, в основном в сфере малого предпринимательства.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По официальным данным польского государственного реестра KRS, по состоянию на июль 2025 года украинцы создали в Польше более 29 тысяч компаний.

За последние 3,5 года в Польше было зарегистрировано 208 251 новую компанию, из которых 6% – украинские. Это около 30 тысяч фирм, среди которых 13 014 было создано уже в условиях войны. Чаще всего украинцы регистрируют бизнес в форме spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (аналог ООО) – таких компаний насчитывается 27 656, или 95% всех украинских предприятий в стране. Больше всего украинских компаний сосредоточено в трех воеводствах:

Mazowieckie (Варшава) – 11 568 компаний;

– 11 568 компаний; Małopolskie (Краков) – 3200;

– 3200; Dolnośląskie (Вроцлав) – 3019.

Абсолютное большинство компаний, созданных украинцами после 2022 года, относятся к малому бизнесу. Около 10 тысяч из них имеют уставный капитал менее 10 тыс. злотых. Для сравнения, только 133 фирмы имеют капитал более 500 тыс. злотых.

Общий капитал всех украинских компаний в Польше превышает 7,34 млрд злотых, однако новые бизнесы, открытые после начала войны, составляют лишь 533 млн злотых – то есть в 12 раз меньше "довоенных". Кроме коммерческой активности, украинцы также активно основывают фонды – с 2022 года было создано 486 благотворительных организаций.

Это в четыре раза больше, чем за довоенный период, и свидетельствует о желании диаспоры поддерживать своих соотечественников и укреплять общину за рубежом. В 2024 году украинцы уплатили в бюджет Польши почти 1,65 млрд злотых в виде налогов на доходы физических и юридических лиц, это более $400 млн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во втором квартале в Украине прекратили деятельность 51 830 ФОПов, что на 27% меньше, чем за тот же период прошлого года. Значительную часть среди закрытий составляли так называемые "однодневки" – предприниматели, которые зарегистрировались под госпрограммы или гранты, но не вели активной деятельности.

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