Украинцу заблокировали деньги на карте ПриватБанка: проверка документов не помогла
Клиент государственного ПриватБанка пожаловался, что тот сначала установил ограничение по его карте, потом потребовал разъяснения по поводу движения средств по ней, после чего запросил документы, подтверждающие, в частности, зарплату клиента – и после предоставления всего этого ограничение не снял. В банке на жалобу отреагировали – отметив, что действовали в рамках законодательства.
Сама жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:
- Клиент проводил "обмен криптовалют себе на свою карточку".
- После этого ему установили ограничения по карте и попросили предоставить объяснение по поводу движения средств по ней.
- После того, как все было осуществлено, банк запросил подтверждающие документы и справки – в частности, по зарплате.
"Я предоставил официальные документы по зарплате за 1 год. Все требования выполнил, но ограничения по карте не сняли. ... Средства удерживаются на карте, но не прекращаются деловые отношения. Оператор чата никакой конкретики не предоставляет", – говорится в жалобе.
Что сказали в ПриватБанке
В самом ПриватБанке на жалобу уже отреагировали. Там признали, что в настоящее время обслуживание клиента ограничено, а также отметили, что:
- Действуют "исключительно в рамках действующего законодательства" и согласно нормативно правовым актам НБУ.
- Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и "отвечают требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине".
- Банк как субъект первичного финансового мониторинга "обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась на невозможность снять деньги через терминал банка за границей – с карты самого "Привата". По ее словам, устройство "отклоняет транзакцию в целях безопасности". В то же время, отметила она, ее подруга с такой же карты деньги снимает без проблем.
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