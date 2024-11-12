Украинцу заблокировали деньги на карте ПриватБанка: проверка документов не помогла

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался, что тот сначала установил ограничение по его карте, потом потребовал разъяснения по поводу движения средств по ней, после чего запросил документы, подтверждающие, в частности, зарплату клиента – и после предоставления всего этого ограничение не снял. В банке на жалобу отреагировали – отметив, что действовали в рамках законодательства.

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Сама жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

Клиент проводил "обмен криптовалют себе на свою карточку".

После этого ему установили ограничения по карте и попросили предоставить объяснение по поводу движения средств по ней.

После того, как все было осуществлено, банк запросил подтверждающие документы и справки – в частности, по зарплате.

"Я предоставил официальные документы по зарплате за 1 год. Все требования выполнил, но ограничения по карте не сняли. ... Средства удерживаются на карте, но не прекращаются деловые отношения. Оператор чата никакой конкретики не предоставляет", – говорится в жалобе.

Что сказали в ПриватБанке

В самом ПриватБанке на жалобу уже отреагировали. Там признали, что в настоящее время обслуживание клиента ограничено, а также отметили, что:

Действуют "исключительно в рамках действующего законодательства" и согласно нормативно правовым актам НБУ.

Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и "отвечают требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине".

Банк как субъект первичного финансового мониторинга "обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась на невозможность снять деньги через терминал банка за границей – с карты самого "Привата". По ее словам, устройство "отклоняет транзакцию в целях безопасности". В то же время, отметила она, ее подруга с такой же карты деньги снимает без проблем.

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