УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинцу заблокировали деньги на карте ПриватБанка: проверка документов не помогла

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
516
Украинцу заблокировали деньги на карте ПриватБанка

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался, что тот сначала установил ограничение по его карте, потом потребовал разъяснения по поводу движения средств по ней, после чего запросил документы, подтверждающие, в частности, зарплату клиента – и после предоставления всего этого ограничение не снял. В банке на жалобу отреагировали – отметив, что действовали в рамках законодательства.

Видео дня

Сама жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

  • Клиент проводил "обмен криптовалют себе на свою карточку".
  • После этого ему установили ограничения по карте и попросили предоставить объяснение по поводу движения средств по ней.
  • После того, как все было осуществлено, банк запросил подтверждающие документы и справки – в частности, по зарплате.

"Я предоставил официальные документы по зарплате за 1 год. Все требования выполнил, но ограничения по карте не сняли. ... Средства удерживаются на карте, но не прекращаются деловые отношения. Оператор чата никакой конкретики не предоставляет", – говорится в жалобе.

Клиенту ПриватБанка ограничили пользование картой после обмена кртптовалют

Что сказали в ПриватБанке

В самом ПриватБанке на жалобу уже отреагировали. Там признали, что в настоящее время обслуживание клиента ограничено, а также отметили, что:

  • Действуют "исключительно в рамках действующего законодательства" и согласно нормативно правовым актам НБУ.
  • Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и "отвечают требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине".
  • Банк как субъект первичного финансового мониторинга "обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения".
Что сказали в ПриватБанке

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась на невозможность снять деньги через терминал банка за границей – с карты самого "Привата". По ее словам, устройство "отклоняет транзакцию в целях безопасности". В то же время, отметила она, ее подруга с такой же карты деньги снимает без проблем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!