ПриватБанк не позволил украинке снять деньги с его карты: что произошло

Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась на невозможность снять деньги через терминал банка за границей – с карты самого "Привата". По ее словам, устройство "отклоняет транзакцию в целях безопасности". В то же время, отметила она, ее подруга с такой же карты деньги снимает без проблем.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

Снять деньги клиентка пыталась с карты "Универсальная".

Подруга снимает деньги со своей карты "в той же кассе банка ... без дополнительных средств безопасности".

"Я не могу снимать средства за границей с этой карты в кассе банка через терминал, так как мне отклоняет транзакцию в целях безопасности. Я просила поддержку отключить эту опцию безопасности, так как она делает невозможным пользование картой, но в поддержке мне сообщили, что это якобы невозможно", – говорится в жалобе.

В то же время, подчеркивается, с картами других украинских банков таких проблем не возникало. "Средства снимаются без каких-либо ограничений безопасности", – отметила клиентка.

В самом же ПриватБанке на жалобу отреагировали. Там отметили, что его специалисты:

уже проверяют информацию;

разбираются в ситуации.

Украинке заблокировали карту ПриватБанка после проверки документов

В то же время другая клиентка ПриватБанка пожаловалась, что тот сначала заблокировал ее счет, а потом разорвал договор о сотрудничестве. Причем произошло это, по ее словам, после того, как она предоставила учреждению все требуемые документы об источниках происхождения средств, а там ее заверили, что вопросов к ней нет. Согласно жалобе:

Клиентка получила от банка сообщение "с просьбой предоставить источники происхождения средств".

Необходимая информация, как утверждается, была предоставлена в течение получаса.

В банке ответили, что "документы подходят и все хорошо", однако вскоре, отмечается, прислали еще несколько сообщений о необходимости предоставить документы.

Во время телефонного разговора с клиенткой представитель банка заверил ее, что "все хорошо и все уже предоставлено", а вопросов к ней нет.

Тем не менее, отмечается в жалобе, в скором времени клиентка получила от ПриватБанка сообщение о разрыве отношений. При этом "банк заблокировал "Приват24", нет возможности сделать скриншоты за сентябрь".

"Не понимаю, почему и по какой причине, если все предоставлено было вовремя и все прозрачно. ...Выходит, что и документы подошли, но все же решили разорвать отношения", – говорится в жалобе.

В самом ПриватБанке на жалобу уже отреагировали. Там признали, что в настоящее время обслуживание клиентки ограничено, а также отметили, что:

действуют "исключительно в рамках действующего законодательства" и согласно нормативно-правовым актам НБУ;

все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и "отвечают требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине";

банк как субъект первичного финансового мониторинга "обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиент ПриватБанка пожаловался на блокирование его счетов после осуществления нескольких p2p-переводов. По его словам, это произошло после того, как он продал криптовалюту, но покупатель "отменил перевод в банке". При этом, подчеркивается, сам банк не стал связываться с клиентом.

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