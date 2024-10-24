Украинцу из-за нескольких переводов заблокировали карты ПриватБанка: за что может наказать банк

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался на блокирование его счетов после осуществления нескольких p2p-переводов. По его словам, это произошло после того, как он продал криптовалюту, но покупатель "отменил перевод в банке". При этом, подчеркивается, сам банк не стал связываться с клиентом.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

клиент не занимается на постоянной основе осуществлением p2p-переводов;

ему прямо не сказали, стало ли именно это причиной блокирования счетов.

"Мне не назвали точную причину, но я могу догадаться, что это было сделано через несколько p2p-переводов накануне. Я не занимаюсь этим на постоянной основе, просто решил продать криптовалюту на небольшую сумму через биржу. И как я понял, попал на мошенника, который купил у меня крипту и отменил перевод в банке, а мошенником, конечно же, банк заподозрил меня", – объяснил ситуацию клиент госбанка.

При этом он подчеркнул: попыток связаться с ним для выяснения деталей сложившейся ситуации в ПриватБанке не предприняли. Вместо этого, отмечается, тот "на следующий день закрыл все счета, в частности "ФОП".

В самом же ПриватБанке на жалобу ответили. Там попросили у клиента его номер телефона для решения ситуации.

ПриватБанк не возвращает украинцам карты, которые забрал банкомат

Ранее же в ПриватБанке – напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

Специалисты отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах. "Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты Вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же клиент государственного ПриватБанка пожаловался на трудности с получением долларов с валютной карты в отделении банка. При чем, по его словам, ситуация повторялась в течении длительного времени и в конечном итоге он получил не всю запрашиваемую сумму.

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