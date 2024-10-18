Клиент госбанка хотел снять с карты доллары, но получил не всю сумму: что произошло

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался на трудности с получением долларов с валютной карты в отделении банка. При чем, по его словам, ситуация повторялась в течении длительного времени и в конечном итоге он получил не всю запрашиваемую сумму.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

Клиент заказал нужную сумму для получения в валюте.

Операционист банка разбил эту сумму на 2 части – к получению 11 и 14 октября.

14, а также 15 октября в наличии были только старые купюры – "в состоянии, которое заграницей можно реализовать только с комиссией".

Клиента, вероятно, это не удовлетворило, а потому "новая заявка была на 15 и 16 октября".

"15 октября мне выдали 75% суммы и сказано в кассе, что больше нет. 16 октября в 15:00 вообще было сказано в кассе, что моих заказанных средств уже нет, несмотря на то, что согласно сообщению ПриватБанка я должен их получить в течение рабочего дня", – говорится в жалобе.

Таким образом, констатировал клиент ПриватБанка, получить запрашиваемую сумму в полном объеме он так и не смог.

В самом же ПриватБанке на жалобу ответили. Там попросили у клиента его номер телефона для решения ситуации.

ПриватБанк не возвращает украинцам карты, которые забрал банкомат

Ранее же в ПриватБанке – напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

Специалисты отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах. "Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты Вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, клиенты ПриватБанка могут продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия, в несколько способов. В частности, перевыпустить ее.

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