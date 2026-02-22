Украинцев предупредили об изменениях в движении поездов после обстрелов: что нужно знать

В Украине после ночной атаки часть поездов курсирует по измененным маршрутам, а в отдельных регионах движение организовано с автобусными трансферами и адаптированными графиками. Наибольшие задержки зафиксированы на направлениях Киев-Днепр, Ивано-Франковск-Черкассы и Одесса-Харьков, тогда как на Запорожье и на участках Харьковщины и Донетчины пассажиров перевозят преимущественно автобусами.

Видео дня

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Именно на Киевщине зафиксировано больше всего изменений в движении после ночного обстрела. Часть поездов следует альтернативными маршрутами, что автоматически увеличивает время в пути.

Пассажирам советуют внимательно следить за сообщениями в приложении и объявлениями на вокзалах и в поездах, ведь графики могут корректироваться в течение дня. На Херсонщине ситуация остается напряженной, учитывая близость к зоне боевых действий. Мониторинговые группы работают в усиленном режиме, поэтому движение поездов организовывается с учетом текущей обстановки по безопасности. Решения по отправлениям и остановкам могут меняться оперативно, в зависимости от рисков обстрелов.

В Сумской и Черниговской областях региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа. На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения. Такие изменения позволяют сохранить перевозки пассажиров, одновременно минимизируя риски для движения поездов в опасных зонах.

На Харьковщине и Донетчине часть маршрутов пришлось заменить автобусными трансферами. В частности, от Лозовой в краматорском направлении пассажиров перевозят автобусами. При этом поезд №101/102 Барвенково-Херсон гарантированно ожидает пассажиров, прибывающих трансфером из Краматорска. В то же время региональные экспрессы изюмского направления пока курсируют по обычному расписанию.

На Запорожском направлении движение между Днепром и Запорожьем временно организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков. Пассажиров просят четко следовать указаниям поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-оповещения в приложении, чтобы оперативно получать информацию об изменениях.

Актуальные задержки поездов

№731/732 Киев-Пас. – Днепр-Главный – задержка более 2 часов;

– задержка более 2 часов; №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы – задержка около 2,5 часов;

– задержка около 2,5 часов; №7/8 Одесса-Главная – Харьков-Пасс. – задержка более 1 часа;

– задержка более 1 часа; №31/32 Пшемысль – Запорожье-1 – задержка из-за прохождения границы;

– задержка из-за прохождения границы; №83/84 Ужгород – Днепр-Главный – технические причины;

– технические причины; №19/20 Хелм – Киев-Пас. и №67/68 Варшава – Киев-Пас. – задержки на границе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, японское посольство запустит поезд из Киева в Ужгород. Речь идет об оформленном в японском стиле Sakura train. Вагоны украсят изображением сакуры, также там будут специальный дизайн маршрутных табло и информационные материалы об украинско-японском партнерстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!