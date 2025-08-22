Украинцев предупредили о резком росте цен на ключевые продукты: когда ожидать
Производители прогнозируют рост цен на хлебобулочные изделия в Украине. По их ожиданиям, в 2025 году стоимость этих продуктов может увеличиться на 15-20%. Причина – рост затрат на производство.
Об этом рассказал директор "Киев Хлеба" Юрий Дученко. Он напомнил: в 2024 уже произошло существенное подорожание хлебобулочных изделий – на 20%.
"На 2025 год мы видим тенденцию к удорожанию продукции.. До конца года, думаю, будут шаги в сторону подорожания ... оно составит 15-20%", – констатировал Дученко.
По его словам, повлияет на рост цен рост затрат на муку. А кроме того, на:
- Энергоносители.
- Выплату зарплат.
Еще одной проблемой, подчеркивается, является падение продаж маржинальной продукции – т.е., той, которая приносит высокую прибыль при низких затратах. Речь идет о:
- Пшеничных.
- Булочных.
- Сдобных изделиях.
Впрочем, признал Дученко, на некоторые другие продукты спрос растет. В частности, хлеба простых рецептур.
При этом он заверил: в настоящее время большинство хлебопекарей работают на грани рентабельности. А некоторые даже уходят в минус.
Сколько стоит хлеб в украинских супермаркетах
В то же время, по данным "Минфина", ныне украинские супермаркеты продают ржаной хлеб Riga Бородиновский (буханка 300 грамм) в среднем по 45,83 грн. Что соответствует средней цене июля.
В целом же, в крупных сетях выставили цены на уровне 44,9-47,7 грн. В частности:
- Auchan – 44,9 грн.
- Metro – 44,9 грн.
- Megamarket – 47,7 грн.
В то же время, хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка (буханка 600 грамм) подешевел на 1,74 грн – до средних 42,92 грн. Цены в супермаркетах:
- Megamarket – 42,9 грн.
- Metro – 42,93 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина нарастила импорт свинины – охлажденной и мороженой. В частности, в июле-2025 в страну было ввезено около 3,1 тыс. тонн продукта, что сразу на 75% выше, чем месяцем ранее.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!