Украинцев предупредили о резком росте цен на ключевые продукты: когда ожидать

Производители прогнозируют рост цен на хлебобулочные изделия в Украине. По их ожиданиям, в 2025 году стоимость этих продуктов может увеличиться на 15-20%. Причина – рост затрат на производство.

Об этом рассказал директор "Киев Хлеба" Юрий Дученко. Он напомнил: в 2024 уже произошло существенное подорожание хлебобулочных изделий – на 20%.

"На 2025 год мы видим тенденцию к удорожанию продукции.. До конца года, думаю, будут шаги в сторону подорожания ... оно составит 15-20%", – констатировал Дученко.

По его словам, повлияет на рост цен рост затрат на муку. А кроме того, на:

Энергоносители.

Выплату зарплат.

Еще одной проблемой, подчеркивается, является падение продаж маржинальной продукции – т.е., той, которая приносит высокую прибыль при низких затратах. Речь идет о:

Пшеничных.

Булочных.

Сдобных изделиях.

Впрочем, признал Дученко, на некоторые другие продукты спрос растет. В частности, хлеба простых рецептур.

При этом он заверил: в настоящее время большинство хлебопекарей работают на грани рентабельности. А некоторые даже уходят в минус.

Сколько стоит хлеб в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне украинские супермаркеты продают ржаной хлеб Riga Бородиновский (буханка 300 грамм) в среднем по 45,83 грн. Что соответствует средней цене июля.

В целом же, в крупных сетях выставили цены на уровне 44,9-47,7 грн. В частности:

Auchan – 44,9 грн.

Metro – 44,9 грн.

Megamarket – 47,7 грн.

В то же время, хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка (буханка 600 грамм) подешевел на 1,74 грн – до средних 42,92 грн. Цены в супермаркетах:

Megamarket – 42,9 грн.

Metro – 42,93 грн.

