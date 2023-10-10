Украинцев поили фальсификатом под видом оригинального итальянского кофе: где продавали

В Закарпатской области предприниматель под видом оригинального итальянского кофе продавал фальсификат. При чем делал это как в собственном магазине, так и на заказ. Теперь им занимается прокуратура.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: договоров и лицензий на использование торговой марки у него не было. А потому своими действиями он причинил зарубежной компании-производителю материального ущерба на не менее 1,5 млн грн.

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"Мужчина распространял кофе оптовыми и розничными партиями в собственном магазине и по заказу. Детективы БЭБ провели ряд обысков в местах продаж и хранения фальсифицированной продукции и изъяли более 3,5 тыс. пачек молотого кофе и кофе в зернах", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Закарпатской областной прокуратуры.

Также разоблачили подпольный спиртзавод

А вот в Днепропетровской области в начале лета разоблачили незаконное производство спирта. При этом изготавливали его на подпольном предприятии в промышленных масштабах – по 20 тонн в сутки.

Готовую продукцию перекачивали в спиртохранилище по подземному трубопроводу протяженностью примерно 1 км. Вероятные убытки госбюджета от неуплаты налогов составляют 4 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на украинских АЗС увеличилось количество "разбодяженного" бензина А-95. Среди нарушений качества, в частности, выявлено занижение октанового числа, что является четким маркером самодельного топлива.

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