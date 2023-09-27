На АЗС украинцам вместо бензина заливают "бодягу": как подделывают топливо

На украинских АЗС увеличилось количество "разбодяженного" бензина А-95. Среди нарушений качества, в частности, выявлено занижение октанового числа, что является четким маркером самодельного топлива.

Об этом говорится в результатах исследования "Института потребительских экспертиз". Там отметили: причиной роста объема фальсификата на заправках является возвращении довоенных налогов на автотопливо.

При этом сами украинцы, отмечается, идут на риск и покупают "бодягу". Объясняется же это, по словам экспертов, желанием сэкономить.

"Многие автолюбители заметили, что цена на многих АЗС, особенно в регионах, меньше, чем у оптовых трейдеров. Это явный признак того, что река контрафакта начинает выходить из берегов. Возврат налогов и, соответственно, увеличение стоимости горючего в рознице толкают потребителей к торговцам некачественным бензином. Все же разница в несколько гривен на литре является серьезным аргументом для многих водителей", – объяснили они.

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Масштабы торговли фальсификатом огромны

Для исследования качества бензина были отобраны образцы в крупнейших всеукраинских сетях АЗС. Кроме того, была проведена контрольная закупка в регионах:

как у "серьезных игроков";

так и в небольших сетях, "оперирующих в райцентрах и небольших городах".

"Треть всех образцов, проверенных в лаборатории, оказалась некондиционной. То есть имела существенные нарушения качества", – констатировали в Институте.

Как "бодяжат" бензин

Помимо заниженного октанового числа в "бодяжном" бензине обнаружено превышение кислородсодержащих соединений, которые, в частности, увеличивают расход топлива. Речь об:

биоэтаноле (спирте);

изопропиловом спирте;

простых эфирах.

Кроме того, в фальсификате обнаружены высокое содержание серы и бензола. Последний является опасным соединением, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя.

"При огромном количестве бензола, проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. По сути, как и практически гарантирована поломка автомобиля", – объяснили эксперты.

Как понять, что авто заправлено бодягой

В свою очередь эксперты Dexpens объяснили: определить, что используемое топливо некачественное, можно самостоятельно – не прибегая к лабораторному анализу. В частности, при регулярном использовании "бодяги":

упадет мощность авто и оно не будет нормально ехать;

авто будет плохо запускаться;

будет происходить постоянная и глубокая детонация, мотор будет очень сильно трясти;

увеличится расход топлива и т.д.

Как OBOZREVATEL, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла уже до 54,22 грн/л, дизеля – 53,91 грн/л. Это рекорд за последние 8-9 месяцев.

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