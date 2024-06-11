Украинцев обманывают при покупке топлива: где "отбирают" деньги

В Украине работает схема обмана при покупке топлива. В частности, жительница Каменец-Подольского отдала мошеннику 4 000 грн – те предлагали ей приобрести топливо по акционной цене и потребовали предоплату.

Об этом сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции. Там отметили: мошенник сам написал пострадавшей в мессенджере.

"Женщину заинтересовало на первый взгляд выгодное предложение, и она согласилась. Собеседник сообщил, что женщина должна перечислить на его счет средства за бензин, после чего приедет на заправку и заберет топливо", – говорится в сообщении.

После этого, отмечается, потерпевшая отправила на указанный мошенником счет 4 000 грн. Однако сразу после этого "продавец" оборвал с ней связь, "поэтому женщина поняла, что попала в мошенническую схему".

"Полицейские советуют: покупаете онлайн – выбирайте наложенный платеж. Чтобы не потерять собственные сбережения, не перечисляйте деньги за онлайн-покупки вперед. Ведь таким образом вы можете стать жертвой мошенников, часто расставляют свои ловушки в интернет-магазинах", – констатировали правоохранители.

На заправках заливают бодягу

В то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

К примеру, одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде. Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ):

всего в сеть входило 8 заправок;

ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 9 млн грн.

"АЗС работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества топлива. В ходе санкционированных обысков на 8 заправках детективы изъяли около 15 000 литров контрафактного горючего, в том числе дизельного горючего и бензина марки А-95, а также модульные станции для заправки автомобилей", – говорится в сообщении.

Также было разоблачено производство контрафактного топлива на одной из АЗС в том же Киеве. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 и А-92.

По результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.

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