Украинцев обманули на 15 млн грн на топливе: как действовала финансовая пирамида

Злоумышленники выманили у украинцев – в частности, в Киеве и Львове – 15 млн грн под видом инвестиций в нефтепродукты. В настоящее время эта организованная преступная группа (ОПГ) ликвидирована.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Там отметили:

Участникам ОПГ сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Среди прочего, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Всем трем подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказали правоохранители, в социальных сетях фигуранты размещали объявления по инвестированию в поставку топлива из Европы. Они утверждали, что в будущем такие вложения будут приносить инвесторам доход.

При этом подчеркивается: действовали злоумышленники по принципу финансовой пирамиды. В которой доходы участников формируются за счет внесения средств новыми вкладчиками.

Вместе с тем, отмечается, для убедительности члены ОПГ на своих страницах публиковали рекламные видеоролики и тематические сообщения о перспективе инвестирования в такой вид "бизнеса". А также уверяли, что имеют:

Контракты с европейским нефтеперерабатывающим концерном.

Собственную нефтебазу.

Бензовозы и логистику.

"Прибыль от таких инвестиций должна составлять еженедельных 4,5 % от суммы вклада. Первые несколько месяцев потерпевшие получали обещанный доход, однако впоследствии выплаты прекращались, а злоумышленники перестали выходить на связь", – говорится в сообщении.

Сама же сумма вклада, отмечается, составляла от 300 тыс. грн до 1,5 млн грн. Встречи с "инвестоами" злоумышленники проводил в офисах Киева и Львова.

"Средства клиенты передавали лично в руки участникам группы. Или перечисляли на подконтрольные участникам группы банковские счета фирм", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили масштабную фишинговую кампанию, мошенники рассылали фейковые письма якобы от Государственной налоговой службы с вирусом во вложении. После открытия файла на компьютер жертвы устанавливалось программное обеспечение для удаленного доступа.

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