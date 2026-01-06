Кого из украинцев могут уволить с работы: названы профессии, которые потеряют актуальность в ближайшее время

Рынок труда в Украине пока не входит в фазу массовых увольнений, однако активно меняет структуру занятости под искусственный интеллект (ИИ). В ближайшее время без работы могут остаться офисные администраторы, кассиры, операторы колл-центров, работники полиграфии, банковских отделений и классических турагентств. Из-за автоматизации, цифровизации и оптимизации бизнеса именно эти специальности первыми теряют спрос.

Об этом писал CNN, ссылаясь на нынешний отчет WEF (Всемирного экономического форума). Несмотря на кадровый дефицит в ряде отраслей, работодатели все чаще пересматривают структуру занятости, отказываясь от отдельных специальностей или меняя требования к работникам.

Эксперты объясняют, что ключевыми факторами изменений стали цифровизация процессов, автоматизация рутинной работы, распространение дистанционного формата, а также активное внедрение инструментов искусственного интеллекта. Дополнительное давление создают война, миграция трудоспособного населения и рост расходов бизнеса.

Какие профессии могут исчезнуть с рынка труда

административные и офисные профессии;

Постепенное снижение спроса наблюдается среди классических офисных должностей – секретарей, делопроизводителей, офис-менеджеров. Электронный документооборот, CRM-системы и автоматизированные сервисы значительно сократили потребность в ручной административной работе. Бизнес все чаще объединяет функции или передает их на аутсорс, оставляя в штате только ключевые позиции.

розничная торговля;

Онлайн-торговля, кассы самообслуживания и мобильные платежные решения меняют формат магазинов. Спрос на продавцов и кассиров сохраняется, однако работодатели все чаще ищут универсальных работников, способных выполнять сразу несколько функций. В крупных сетях оптимизация штатов происходит быстрее, чем в малом бизнесе.

банковские отделения;

Диджитал-банкинг существенно сократил потребность в работниках отделений. Большинство стандартных операций клиенты выполняют самостоятельно через приложения, поэтому банки постепенно уменьшают количество операционного персонала. В то же время растет спрос на специалистов по финансовой аналитике, ИТ-решениям, безопасности и управлению рисками.

полиграфия и печатные медиа;

Сокращение тиражей газет и журналов, а также переход рекламы в онлайн уменьшают потребность в работниках классической полиграфии и печатных СМИ. Процесс длится уже несколько лет, но экономические ограничения и война его существенно ускорили.

контакт центры и поддержка клиентов;

Чат-боты, голосовые помощники и автоматизированные системы все чаще заменяют операторов первой линии. Человеческое участие остается важным, однако в основном для сложных или нестандартных запросов.

курьерская служба и доставка;

Рынок доставки переходит на платформенную модель. Часть компаний сокращает штатные позиции, сотрудничая с независимыми курьерами или сервисами-посредниками. Это меняет формат занятости, но не означает полного исчезновения профессии.

туристические агентства;

Онлайн-бронирование и самостоятельное планирование путешествий уменьшают роль классических турагентств. Спрос сохраняется на сложные, индивидуальные и корпоративные туры, но такие позиции требуют высшей квалификации и экспертизы.

низкоквалифицированный труд на производстве.

Автоматизация и роботизация постепенно вытесняют ручной труд без технических навыков. Предприятия инвестируют в оборудование, требующее меньшего количества работников, но более подготовленных.

На фоне этих изменений в Украине растет спрос на рабочие профессии, инженеров, медиков, логистов, ИТ-специалистов и специалистов с цифровыми навыками. Работодатели все больше ценят адаптивность, способность обучаться, работать с технологиями и выдерживать высокий уровень нагрузки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата за год выросла на 22% и достигла 27,5 тыс. грн. В то же время количество вакансий за год снизилось.

