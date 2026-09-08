Названа самая популярная схема колл-центров: как телефонные мошенники "обрабатывают" украинцев

Наиболее распространенная схема мошеннических колл-центров заключается в выманивании доступа к онлайн-банкингу и государственным сервисам под предлогом блокировки карты, подозрительной транзакции или необходимости "защитить" средства. Мошенники постоянно адаптируют свои методы, в частности отказываются от слов "код" и "пароль", а молодых сотрудников могут заманивать высокими заработками, скрывая за ними риск серьезных юридических последствий.

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Об этом рассказал эксперт по вопросам комплексной безопасности Руслан Болгов в комментарии "Киев24". По его словам, получив необходимые данные, мошенники могут пытаться получить доступ к средствам, личной информации и другим конфиденциальным сведениям.

Как работает классическая схема

Одним из наиболее распространенных сценариев остается телефонный звонок якобы от представителя банка. Человеку сообщают, что с его картой якобы возникла проблема: зафиксирована подозрительная транзакция, карта заблокирована или кто-то пытается воспользоваться счетом. Чтобы "защитить" деньги, собеседник предлагает срочно подтвердить личность или выполнить определенные действия.

Именно на этом этапе мошенники пытаются получить доступ к интернет-банкингу. Сценарий может выглядеть примерно так: клиента убеждают, что его средства находятся под угрозой, а затем предлагают "перевести их на безопасный счет" или подтвердить операцию. Для этого человека подталкивают к тому, чтобы он сообщил данные, которые позволят злоумышленникам совершить нужные действия.

При этом мошенники активно используют психологическое давление. Человеку не дают времени спокойно проверить информацию, заставляют действовать быстро и убеждают, что любая задержка может привести к потере денег.

Мошенники больше не говорят "назовите код"

В то же время традиционные методы телефонных афер постепенно приходится менять. Болгов отмечает, что слова "код" и "пароль" стали для многих украинцев своеобразными триггерами. Люди уже знают, что если неизвестный собеседник по телефону просит назвать код из сообщения или пароль от банковского сервиса, это явный признак мошенничества.

Поэтому сотрудникам незаконных колл-центров могут давать другие формулировки. Вместо прямой просьбы назвать код используются слова вроде "цифры", "комбинация", "подтверждение" или другие нейтральные объяснения. Цель при этом остаётся прежней — заставить человека самостоятельно передать информацию, которая поможет мошенникам получить доступ к его счётам или учётным записям.

По словам эксперта, в более организованных схемах злоумышленники могут уделять внимание даже внешнему оформлению коммуникации. В частности, для видеозвонков они могут создавать соответствующий фон и обстановку, чтобы человек поверил, что общается с сотрудником определенного учреждения или компании в конкретной стране.

Таким образом мошеннический офис пытается максимально напоминать легальную структуру. Для этого могут использовать соответствующую символику, фон, язык общения и другие детали, которые должны вызвать у человека чувство доверия.

В центре внимания не только банковские счета

Доступ к банковским счетам, по словам Болгова, остается одним из ключевых направлений работы мошенников. В то же время они могут интересоваться и доступом к государственным электронным сервисам.

Речь идет об учетных записях и персональных данных, которые могут храниться в соответствующих системах. Получение такого доступа потенциально открывает злоумышленникам путь к конфиденциальной информации человека. Именно поэтому опасно сообщать по телефону посторонним лицам не только банковские пароли или коды, но и любые данные для входа в важные электронные сервисы.

Почему молодежь соглашается работать в мошеннических колл-центрах

Отдельной проблемой остается вербовка сотрудников в такие структуры. По словам эксперта, одним из факторов, который может привлекать молодых людей, является возможность быстро получать значительно более высокие доходы, чем на первых легальных работах.

Болгов рассказал, что в начале работы заработок в таких структурах может составлять несколько тысяч долларов, а эффективным сотрудникам могут предлагать еще больше. Молодых людей могут убеждать тратить заработанные средства на дорогие вещи, демонстрировать высокий уровень жизни и фактически создавать вокруг себя картину финансового успеха.

Как не стать жертвой телефонных мошенников

Несмотря на постоянное совершенствование схем, базовые правила защиты остаются простыми. Если вам звонят якобы из банка и сообщают о подозрительной операции, блокировке карты или другой проблеме, не стоит выполнять указания собеседника под давлением. Безопаснее всего самостоятельно завершить разговор и связаться с банком через официальный номер или приложение.

Также не следует сообщать посторонним лицам пароли, коды подтверждения, данные для входа в интернет-банкинг или другие важные сервисы. Главное оружие мошенников – не сложные технологии, а доверие и психологическое давление. Именно поэтому они постоянно меняют формулировки, сценарии и даже внешний облик.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "ПриватБанк" предупредил о NFC Relay-атаках, в ходе которых мошенники под видом банковских сотрудников заставляют людей установить стороннее приложение и приложить физическую карту к смартфону, после чего могут удаленно провести операцию по снятию или переводу средств. Банк подчеркивает, что его сотрудники не просят устанавливать сторонние файлы, сообщать ПИН-код или прикладывать карту к телефону для "сканирования" или "проверки безопасности".

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