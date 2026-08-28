Украинцев из 17 областей "отключат" от 3G-связи: какой мобильный оператор планирует изменения
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Мобильный оператор lifecell прекратит работу сети устаревшего стандарта 3G в сотнях населенных пунктов в 17 областях Украины. Изменения вступят в силу 3 сентября 2026 года.
Об этом сообщили на сайте компании. Отмечается, что освободившиеся частоты диапазона 2100 МГц будут полностью перенаправлены на расширение и усиление современного покрытия 4G (LTE).
Благодаря этому полосу 4G расширят до максимальных 20 МГц, что обеспечит более высокую скорость мобильного интернета, большую стабильность соединения и меньшие задержки во время пиковых нагрузок.
Области, где отключат 3G
- Винницкая.
- Волынская.
- Днепропетровская.
- Житомирская.
- Закарпатская.
- Ивано-Франковская.
- Киевская.
- Львовская.
- Николаевская (кроме г. Николаева).
- Одесская.
- Полтавская.
- Ровенская.
- Тернопольская.
- Харьковская.
- Хмельницкая.
- Черкасская.
- Черновицкая.
Всего 3G-связь планируется отключить в 468 населенных пунктах. Полный перечень опубликован на сайте lifecell.
"lifecell уже провел такую модернизацию в ряде регионов Украины. По результатам этих изменений, после отключения 3G и расширения полосы 4G (LTE) средняя скорость мобильного интернета выросла примерно на 20–30%", – подчеркнули в компании.
Что нужно сделать абонентам
В lifecell предупредили, что большинство абонентов не заметят изменений – 88% пользователей пользуются устройствами и SIM-картами, которые уже поддерживают стандарт LTE. Для них переход на обновленную сеть произойдет автоматически и не потребует никаких дополнительных действий. Остальным придется обновить свои устройства или карты.
- Устаревшие SIM-карты
Владельцам устаревших SIM-карт необходимо бесплатно заменить их на современные USIM или eSIM в ближайшем фирменном магазине lifecell.
- Устаревшие телефоны (кнопочные или без поддержки 4G)
Голосовая связь будет по-прежнему работать в сети 2G. Однако для использования мобильного интернета потребуется обновить устройство.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на украинском рынке мобильной связи готовится запуск нового игрока — U Mobile, который будет работать по модели виртуального оператора (MVNO). Проект станет подразделением "Укртелекома".
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