Украинцев из 17 областей "отключат" от 3G-связи: какой мобильный оператор планирует изменения

Мобильный оператор lifecell прекратит работу сети устаревшего стандарта 3G в сотнях населенных пунктов в 17 областях Украины. Изменения вступят в силу 3 сентября 2026 года.

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Об этом сообщили на сайте компании. Отмечается, что освободившиеся частоты диапазона 2100 МГц будут полностью перенаправлены на расширение и усиление современного покрытия 4G (LTE).

Благодаря этому полосу 4G расширят до максимальных 20 МГц, что обеспечит более высокую скорость мобильного интернета, большую стабильность соединения и меньшие задержки во время пиковых нагрузок.

Области, где отключат 3G

Винницкая.

Волынская.

Днепропетровская.

Житомирская.

Закарпатская.

Ивано-Франковская.

Киевская.

Львовская.

Николаевская (кроме г. Николаева).

Одесская.

Полтавская.

Ровенская.

Тернопольская.

Харьковская.

Хмельницкая.

Черкасская.

Черновицкая.

Всего 3G-связь планируется отключить в 468 населенных пунктах. Полный перечень опубликован на сайте lifecell.

"lifecell уже провел такую модернизацию в ряде регионов Украины. По результатам этих изменений, после отключения 3G и расширения полосы 4G (LTE) средняя скорость мобильного интернета выросла примерно на 20–30%", – подчеркнули в компании.

Что нужно сделать абонентам

В lifecell предупредили, что большинство абонентов не заметят изменений – 88% пользователей пользуются устройствами и SIM-картами, которые уже поддерживают стандарт LTE. Для них переход на обновленную сеть произойдет автоматически и не потребует никаких дополнительных действий. Остальным придется обновить свои устройства или карты.

Устаревшие SIM-карты

Владельцам устаревших SIM-карт необходимо бесплатно заменить их на современные USIM или eSIM в ближайшем фирменном магазине lifecell.

Устаревшие телефоны (кнопочные или без поддержки 4G)

Голосовая связь будет по-прежнему работать в сети 2G. Однако для использования мобильного интернета потребуется обновить устройство.

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