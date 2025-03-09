Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать на работу: что происходит на рынке труда

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых, во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация на рынке труда "несколько смягчилась".

"Респонденты большинства опрошенных секторов ожидали замедления темпов сокращения персонала. Только представители сферы услуг были настроены на их незначительное ускорение", – говорится в сообщении.

В целом среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 1,4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 9%, что немногим превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы строительства:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 65%;

нанимать новых – 15%;

проводить увольнения – 19%, что почти в 1,3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Украинцы без высшего образования могут зарабатывать большие деньги

В то же время, в Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 60 тыс. грн и выше.

В частности, компания из сферы автосервиса ищет автослесаря-ходовика. Платить обещают от 70 000 до 100 000 грн. Среди основных требований:

умение проводить диагностику ходовой части автомобиля;

умение проводить слесарный ремонт ходовой части автомобиля и замену технических жидкостей;

наличие опыта работы от двух лет с легковым мультибрендом.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по данным одного из кадровых порталов, в январе 2025 года самые высокие зарплаты в Украине (без учета руководителей, IT-специалистов и работников сектора безопасности) получали медиабайеры (специалисты по запуску рекламных кампаний, ведению кампаний и привлечению трафика из разных источников) – в среднем 67 500 грн.

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