Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать на работу: что происходит на рынке труда

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых, во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация на рынке труда остается сложной.

"Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения количества персонала", – говорится в сообщении.

В целом среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 17%, что почти в 3,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 16%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 12%, что почти в 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы строительства:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 75%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 17%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Учителям готовы платить около 50 тысяч

В то же время отдельные работодатели готовы платить преподавателям английского языка в Украине около 50 тыс. грн зарплаты. Дело в том, что эта профессия является очень востребованной – количество вакансий по ней на кадровых порталах насчитывает несколько сотен.

Так, центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:

уровень владения английским Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

Школа иностранных языков ищет преподавателя английского языка на зарплату от 35 000 до 60 000 грн. От кандидата ожидают продвинутый уровень английского (C1-C2). Утверждается, что наличие международного сертификата по английскому языку будет плюсом.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы. Утверждается, что с его помощью украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от службы.

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