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Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать: кто может остаться без работы

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Согласно им, среди предприятий сферы промышленности:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;
  • нанимать новых – 8%;
  • проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
В сфере промышленности проводить увольнения будут 14% компаний

Среди предприятий сферы услуг:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;
  • нанимать новых – 4%;
  • проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы услуг будут оставлять текущее количество сотрудников 81%

Среди торговых предприятий:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;
  • нанимать новых – 4%;
  • проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди торговых предприятий нанимать новых будут только 4%

Сфера строительства стала единственной, где количество компаний, планирующих увольнения, не будет доминировать над теми, кто готовиться расширять штат. При этом, здесь стоит ожидать общего роста количества работников здесь – нанимать новых работников собираются 13% компаний, тогда как увольнять – всего 4%. Еще 83% предприятий планирует оставлять текущее количество сотрудников.

В строительные компании будут чаще нанимать, чем увольнять

В Украине резко выросла зарплата, по которой считают пенсии

В то же время, в июне размер средней заработной платы, учитывающийся для расчета пенсии, составил 18 806 грн. Что на 1 628 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем, и почти на 4 000 грн превышает показатель января-2024. Как рассказали в Пенсионном фонде, расчет производится на основании ряда показателей. В частности:

  • данных отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;
  • среднесписочной численности штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.

Таким образом, в 2024 году показатель средней заработной платы в Украине, учитывающейся для исчисления пенсии, составлял:

  • январь – 14 974 грн;
  • февраль – 15 267 грн (+293 грн к предыдущему месяцу);
  • март – 15 433 грн (+116 грн);
  • апрель – 16 847 грн (+1 414 грн);
  • май – 17 178 грн (+331 грн);
  • июнь – 18 806 грн (+1 628 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 37 тыс. грн и более.

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