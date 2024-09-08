Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать: кто может остаться без работы

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Согласно им, среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Сфера строительства стала единственной, где количество компаний, планирующих увольнения, не будет доминировать над теми, кто готовиться расширять штат. При этом, здесь стоит ожидать общего роста количества работников здесь – нанимать новых работников собираются 13% компаний, тогда как увольнять – всего 4%. Еще 83% предприятий планирует оставлять текущее количество сотрудников.

В Украине резко выросла зарплата, по которой считают пенсии

В то же время, в июне размер средней заработной платы, учитывающийся для расчета пенсии, составил 18 806 грн. Что на 1 628 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем, и почти на 4 000 грн превышает показатель января-2024. Как рассказали в Пенсионном фонде, расчет производится на основании ряда показателей. В частности:

данных отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;

среднесписочной численности штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.

Таким образом, в 2024 году показатель средней заработной платы в Украине, учитывающейся для исчисления пенсии, составлял:

январь – 14 974 грн;

февраль – 15 267 грн (+293 грн к предыдущему месяцу);

март – 15 433 грн (+116 грн);

апрель – 16 847 грн (+1 414 грн);

май – 17 178 грн (+331 грн);

июнь – 18 806 грн (+1 628 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 37 тыс. грн и более.

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