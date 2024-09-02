Украинцам без высшего образования готовы платить больше 37 тысяч: кого ищут в Киеве
В Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 37 тыс. грн и более.
В частности, автослесари в Киеве могут рассчитывать в среднем на 40 тыс. грн. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше – в среднем 35 тыс. грн.
В то же время, отдельные компании в Киеве предлагают намного больше. Так, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию автослесаря-ходовика, платить по которой обещают от 70 до 100 тысяч.
Также на среднюю зарплату в 40 тыс. грн могут рассчитывать тонировщики. При этом, как и автослесари, в Киеве они могут зарабатывать больше, чем в любом другом городе Украины – в среднем по стране им готові платить 32 500 грн.
При этом отдельные компании предлагают работу с зарплатой, гораздо выше среднерыночной. Так, некоторые готовы платить таким специалистам 45-80 тыс. грн.
Экскаваторищикам же в Киеве предлагают в среднем 37,5 тыс. грн. Что на 2,5 тыс. грн выше, чем в среднем по стране.
В то же время, не редкость на рынке и вакансии с более высокими зарплатами. Так, одна из компаний ищет экскаваторщика на 44-56 тыс. грн.
В Украине резко выросла зарплата, по которой считают пенсии
В то же время, в июне размер средней заработной платы, учитывающийся для расчета пенсии, составил 18 806 грн. Что на 1 628 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем, и почти на 4 000 грн превышает показатель января-2024. Как рассказали в Пенсионном фонде, расчет производится на основании ряда показателей. В частности:
- данных отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;
- среднесписочной численности штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.
Таким образом, в 2024 году показатель средней заработной платы в Украине, учитывающейся для исчисления пенсии, составлял:
- январь – 14 974 грн;
- февраль – 15 267 грн (+293 грн к предыдущему месяцу);
- март – 15 433 грн (+116 грн);
- апрель – 16 847 грн (+1 414 грн);
- май – 17 178 грн (+331 грн);
- июнь – 18 806 грн (+1 628 грн).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, удаленная работа становится все более популярной в Украине. И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома 50 тыс. грн зарплаты и более.
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