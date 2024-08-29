В Украине резко выросла зарплата, по которой считают пенсии: какой теперь размер

В июне размер средней заработной платы, учитывающийся для расчета пенсии, составил 18 806 грн. Что на 1 628 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем, и почти на 4 000 грн превышает показатель января-2024.

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Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда (ПФУ). Отмечается: расчет производится на основании ряда показателей. В частности:

данных отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;

среднесписочной численности штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.

Таким образом, в 2024 году показатель средней заработной платы в Украине, учитывающейся для исчисления пенсии, составлял:

январь – 14 974 грн;

февраль – 15 267 грн (+293 грн к предыдущему месяцу);

март – 15 433 грн (+116 грн);

апрель – 16 847 грн (+1 414 грн);

май – 17 178 грн (+331 грн);

июнь – 18 806 грн (+1 628 грн).

Украинцам пересчитали зарплаты

Тем временем украинские работодатели увеличили размер зарплат, которые готовы платить новым сотрудникам. Так, в июле средняя предлагаемая зарплата в гражданском секторе составила 20 500 грн, что на 500 грн превышает показатель предыдущих месяцев.

Самый большой рост зафиксирован в сфере "Управление персоналом, HR". Как рассказали OBOZ.UA специалисты крупного кадрового портала, в таких компаний повысили предлагаемую зарплату на 9% – до средних 25 000 грн.

На 7% вырос предлагаемых оклад для специалистов в сфере "Красота, фитнес, спорт" – до средних 22 500 грн. Далее идут:

"топ-менеджмент, руководство высшего звена" – 42 500 грн, + 6%;

"бухгалтерия, аудит" – 19 990 грн, + 5%;

"СМИ, издательство, полиграфия" – 21 000 грн, + 5%.

В целом же, отмечается, в июле самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) в Украине предлагали керамистам – в среднем 48 750 грн. А кроме того:

эндодонтистам – 45 000 грн;

медиапродюсерам – 42 500 грн;

рихтовщикам – 41 250 грн;

арматурщикам, зубным техникам, риелторам – 40 000 грн;

автоэлектрикам, автослесарям, бетонщикам, бизнес-аналитикам, прорабам, высотникам, дизайнерам мебели – 35 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время в основных секторах украинской экономики в целом не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, отдельные компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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