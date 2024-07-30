Украинцам за работу готовы платить более 50 тысяч: кого ищут на высокую зарплату в Киеве

Традиционно, в Киеве зарплаты выше, чем в других местах Украины. Так, по данным участников рынка труда, средняя зарплата в столице в конце июля составляет 25 тыс. грн – что превышает (и в отдельных случаях, значительно) показатели в остальных крупных городах. При этом получать большую зарплату – 50 тыс. грн и выше – в Киеве можно не только работая на руководящей должности или, к примеру, в IT-отрасли.

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В частности, стоматологи в столице могут претендовать на среднюю зарплату в 65 тысяч. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше – в среднем 45 тыс. грн.

В то же время, отдельные компании в Киеве предлагают намного больше. Так, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию стоматолога-ортопеда, платить по которой обещают от 100 до 150 тыс. грн.

"Готовы взять человека с инвалидностью, ветерана. Опыт работы от 5 лет. Высшее образование", – говорится в объявлении.

Риэлторам в Киеве готовы платить в среднем в 51 500 грн. Тогда как по Украине существенно меньше – 40 тыс. грн.

Автомаляры в столице могут получать в среднем 50 тыс. грн. При этом в целом по Украине таким специалистам готовы платить меньше – 45 тыс. грн в среднем.

Какие зарплаты в городах Украины

В целом же, Киев – город с самыми высокими зарплатами в Украине. В среднем, здесь предлагают 25 000 грн. Среди лидеров также:

Херсон – в среднем, 22 800 грн;

Львов – 22 500 грн.

Меньше всего украинцам готовы платить в Сумах – в среднем, 15 000 грн. А также:

Кривом Роге – 16 500 грн;

Чернигове – 17 000 грн;

Кропивницком, Запорожье – 17 500 грн.

Украинские работодатели отказываются от старых зарплат

В то же время, работодатели вынуждены повышать зарплаты украинцам. Причина – нехватка рабочей силы. Как рассказали в НБУ, вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией "это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения".

"Нехватка работников остается значительной. И продолжает давить на зарплаты в сторону увеличения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, удаленная работа становится все более популярной в Украине. И на то есть причина: некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 50 тыс. грн.

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