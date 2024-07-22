В Украине за работу на дому готовы платить более 50 тысяч: кого ищут на высокую зарплату

Удаленная работа становится все более популярной в Украине. И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 50 тыс. грн зарплаты.

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К примеру, гостиничная управляющая компания готова платить от 50 до 60 тыс. грн менеджеру по продажам. В обязанности будет входить продажа услуг по входящим теплым обращениям покупателей.

Digital-агентство ищет оператора чата с обязательным знанием английского языка на уровне минимум B1 для работы в ночную смену. Платить обещают от 20 до 70 тыс. грн. Нужно будет, среди прочего, "взаимодействовать с потенциальными клиентами в режиме чата по скриптам компании", а также создавать потенциальную базу клиентов.

А производитель мебели готов платить конструктору корпусной мебели от 60 до 70 тыс. грн. "Умение работать в конструкторских программах: Базис-мебельщик или других. Требуется опытный специалист", – говорится в объявлении.

Каких специалистов Украине нужно будет сразу 1,5 миллиона

В то же время, по словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, для того чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные войной, Украине понадобится около 1,5 млн строителей. Ведь Россия уже разрушила в стране более 60 млн квадратных метров жилья. Он отметил: до полномасштабной войны в стране было 300 тыс. строителей.

При этом он подчеркнул: проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация изменилась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в рамках каких-то городов. Сегодня возникает вопрос субурбанизации – переноса основных экономических и промышленных объектов на территорию городов, например создание индустриальных технологических парков", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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