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Украинцам вернули строительные онлайн-услуги: какие функции восстановили работу в Дії

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Дія постепенно возвращает услуги после кибератаки

Украинцы снова могут воспользоваться строительными услугами через портал Дія. С 24 января 13 услуг снова доступны – после месяца перерыва из-за масштабной хакерской атаки на реестры Министерства юстиции.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Возобновили работу 13 строительных сервисов: от сообщения о строительстве до декларации о готовности объекта", – заявил он. Речь идет о таких функциях:

  • Сообщение о начале подготовительных работ;
  • Сообщение о начале строительных работ на основании стройпаспорта;
  • Сообщение о начале строительных работ СС1;
  • Заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
  • Выдача строительного паспорта;
  • Декларация о готовности к эксплуатации объектов СС1;
  • Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;
  • Декларация о готовности к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;
  • Декларация о готовности к эксплуатации по решению суда;
  • Разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений к уже выданному разрешению;
  • Аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;
  • Сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;
  • Отмена сообщения о начале подготовительных или строительных работ.

"Строительные услуги максимально автоматизированы – большинство данных в заявлениях подтягивается из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически. Это исключает человеческий фактор и эффективно противодействует коррупции", – напомнил Федоров.

Как уточнили в пресс-службе Дії, система также предварительно проверяет заявки, что позволяет избежать технических ошибок. Строительные услуги на портале Дія работают как для компаний, так и для физических лиц.

Накануне, 23 января, Дія также восстановила прием заявок на участие в программе доступной ипотеки єОселя. Также вернулаиь функции по смене места жительства через Дію и онлайн-заключение браков.

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