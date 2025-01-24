Украинцам вернули строительные онлайн-услуги: какие функции восстановили работу в Дії
Украинцы снова могут воспользоваться строительными услугами через портал Дія. С 24 января 13 услуг снова доступны – после месяца перерыва из-за масштабной хакерской атаки на реестры Министерства юстиции.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Возобновили работу 13 строительных сервисов: от сообщения о строительстве до декларации о готовности объекта", – заявил он. Речь идет о таких функциях:
- Сообщение о начале подготовительных работ;
- Сообщение о начале строительных работ на основании стройпаспорта;
- Сообщение о начале строительных работ СС1;
- Заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
- Выдача строительного паспорта;
- Декларация о готовности к эксплуатации объектов СС1;
- Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;
- Декларация о готовности к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;
- Декларация о готовности к эксплуатации по решению суда;
- Разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений к уже выданному разрешению;
- Аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;
- Сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;
- Отмена сообщения о начале подготовительных или строительных работ.
"Строительные услуги максимально автоматизированы – большинство данных в заявлениях подтягивается из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически. Это исключает человеческий фактор и эффективно противодействует коррупции", – напомнил Федоров.
Как уточнили в пресс-службе Дії, система также предварительно проверяет заявки, что позволяет избежать технических ошибок. Строительные услуги на портале Дія работают как для компаний, так и для физических лиц.
Накануне, 23 января, Дія также восстановила прием заявок на участие в программе доступной ипотеки єОселя. Также вернулаиь функции по смене места жительства через Дію и онлайн-заключение браков.
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