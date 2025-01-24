Украинцам вернули строительные онлайн-услуги: какие функции восстановили работу в Дії

Украинцы снова могут воспользоваться строительными услугами через портал Дія. С 24 января 13 услуг снова доступны – после месяца перерыва из-за масштабной хакерской атаки на реестры Министерства юстиции.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Возобновили работу 13 строительных сервисов: от сообщения о строительстве до декларации о готовности объекта", – заявил он. Речь идет о таких функциях:

Сообщение о начале подготовительных работ;

Сообщение о начале строительных работ на основании стройпаспорта;

Сообщение о начале строительных работ СС1;

Заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

Выдача строительного паспорта;

Декларация о готовности к эксплуатации объектов СС1;

Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта;

Декларация о готовности к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;

Декларация о готовности к эксплуатации по решению суда;

Разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений к уже выданному разрешению;

Аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;

Сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;

Отмена сообщения о начале подготовительных или строительных работ.

"Строительные услуги максимально автоматизированы – большинство данных в заявлениях подтягивается из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически. Это исключает человеческий фактор и эффективно противодействует коррупции", – напомнил Федоров.

Как уточнили в пресс-службе Дії, система также предварительно проверяет заявки, что позволяет избежать технических ошибок. Строительные услуги на портале Дія работают как для компаний, так и для физических лиц.

Накануне, 23 января, Дія также восстановила прием заявок на участие в программе доступной ипотеки єОселя. Также вернулаиь функции по смене места жительства через Дію и онлайн-заключение браков.

Ранее OBOZ.UA сообщал о возобновлении услуг купли-продажи недвижимости и перерегистрации транспортных средств (временно только в офлайн-режиме). Это стало возможным после актуализации данных государственными и частными исполнителями.

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