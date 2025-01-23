Украинцы снова могут жениться и оформить доступную ипотеку в Дії: какие услуги вернули
Украинцы снова могут подавать заявки на участие в программе доступной ипотеки єОселя, которая в первую очередь касается льготных категорий граждан. Также возобновилась работа функции по смене места жительства через Дію и онлайн-заключение браков. Эти три услуги снова доступны после масштабной хакерской атаки на реестры Министерства юстиции.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Пользуйтесь любимыми услугами в несколько кликов — берите льготный кредит на жилье или сообщайте государству о новом адресе", – пишет министр.
"Женитесь онлайн в Дії – возобновили сервис в приложении. Только в Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания – от подачи заявления, брака онлайн до свидетельства в приложении. . Революционный сервис снова доступен в Дії", – также добавил министр 23 января.
Что такое єОселя?
єОселя – программа предоставления ипотеки на жилье под выгодные проценты: 3% для льготных категории (военные, медики, ученые, педагоги, ветераны, переселенцы) и 7% – для остальных. Причем первый взнос для украинцев младше 26 лет составит 10% (для всех остальных – 20%).
В общем, чтобы стать участником єОселя, необходимо выполнить несколько шагов. Прежде всего, в приложении Действие перейдите в раздел "Сервисы" и выберите опцию "еОселя". Дали:
- заполнить заявление на получение кредита и избрать уполномоченный банк для оформления ссуды;
- подписать все необходимые документы с помощью электронной подписи через Действие.
Как воспользоваться изменением места жительства?
Услуга действует для женщин, детей и мужчин непризывного возраста (военнообязанным следует обращаться в Центр предоставления административных услуг лично). Для этого зарегистрированным и авторизованным в кабинете гражданина в действии пользователям требуется:
- Выбрать нужную услугу в личном кабинете и нажать "Подать заявление".
- Ввести корректные данные, выбрать адрес нового места жительства.
- Владелец имущества должен дать согласие, подписав ваше заявление своей электронной подписью.
- Уплатить административный сбор.
- Подписать заявление электронной подписью. Результат рассмотрения поступит на почту и в действие.
Следует учитывать, что для изменения места проживания ребенка нужно иметь его свидетельство о рождении и УНЗР. К тому же, ребенка можно задекларировать только по адресу проживания родителей, при этом нужно указать данные второго родителя.
Как жениться через Дію?
Процесс заключения брака через приложение Дія осуществляется в несколько этапов. В первую очередь нужно подать заявление через приложение, его должно подтвердить второе лицо из пары.
Система сама предложит свободные даты. А не менее чем через 5 дней церемония регистрации пройдет в формате видеосвязи с работником ЗАГС. Молодожены подписывают актовую запись о браке, удостоверяемую Дія.Пісписом.
Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дію. Физический документ пара может заказать на "Укрпочту".
Воспользоваться услугой могут совершеннолетние граждане Украины, имеющие идентификационный код. Также нужно иметь ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дії, быть холостыми или официально разведенными.
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