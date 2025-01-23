Украинцы снова могут жениться и оформить доступную ипотеку в Дії: какие услуги вернули

Украинцы снова могут подавать заявки на участие в программе доступной ипотеки єОселя, которая в первую очередь касается льготных категорий граждан. Также возобновилась работа функции по смене места жительства через Дію и онлайн-заключение браков. Эти три услуги снова доступны после масштабной хакерской атаки на реестры Министерства юстиции.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Пользуйтесь любимыми услугами в несколько кликов — берите льготный кредит на жилье или сообщайте государству о новом адресе", – пишет министр.

"Женитесь онлайн в Дії – возобновили сервис в приложении. Только в Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания – от подачи заявления, брака онлайн до свидетельства в приложении. . Революционный сервис снова доступен в Дії", – также добавил министр 23 января.

Что такое єОселя?

єОселя – программа предоставления ипотеки на жилье под выгодные проценты: 3% для льготных категории (военные, медики, ученые, педагоги, ветераны, переселенцы) и 7% – для остальных. Причем первый взнос для украинцев младше 26 лет составит 10% (для всех остальных – 20%).

В общем, чтобы стать участником єОселя, необходимо выполнить несколько шагов. Прежде всего, в приложении Действие перейдите в раздел "Сервисы" и выберите опцию "еОселя". Дали:

заполнить заявление на получение кредита и избрать уполномоченный банк для оформления ссуды;

подписать все необходимые документы с помощью электронной подписи через Действие.

Как воспользоваться изменением места жительства?

Услуга действует для женщин, детей и мужчин непризывного возраста (военнообязанным следует обращаться в Центр предоставления административных услуг лично). Для этого зарегистрированным и авторизованным в кабинете гражданина в действии пользователям требуется:

Выбрать нужную услугу в личном кабинете и нажать "Подать заявление".

Ввести корректные данные, выбрать адрес нового места жительства.

Владелец имущества должен дать согласие, подписав ваше заявление своей электронной подписью.

Уплатить административный сбор.

Подписать заявление электронной подписью. Результат рассмотрения поступит на почту и в действие.

Следует учитывать, что для изменения места проживания ребенка нужно иметь его свидетельство о рождении и УНЗР. К тому же, ребенка можно задекларировать только по адресу проживания родителей, при этом нужно указать данные второго родителя.

Как жениться через Дію?

Процесс заключения брака через приложение Дія осуществляется в несколько этапов. В первую очередь нужно подать заявление через приложение, его должно подтвердить второе лицо из пары.

Система сама предложит свободные даты. А не менее чем через 5 дней церемония регистрации пройдет в формате видеосвязи с работником ЗАГС. Молодожены подписывают актовую запись о браке, удостоверяемую Дія.Пісписом.

Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дію. Физический документ пара может заказать на "Укрпочту".

Воспользоваться услугой могут совершеннолетние граждане Украины, имеющие идентификационный код. Также нужно иметь ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дії, быть холостыми или официально разведенными.

Ранее OBOZ.UA сообщал о возобновлении услуг купли-продажи недвижимости и перерегистрации транспортных средств (временно только в офлайн-режиме). Это стало возможным после актуализации данных государственными и частными исполнителями.

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