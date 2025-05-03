Украинцам установили самую низкую в Европе минималку: сколько будут платить и почему этого мало

Сейчас в Украине самая низкая минимальная зарплата в Европе – 170 евро. Молдова, которая еще несколько лет назад имела самые маленькие зарплаты в Европе, установила минимальную зарплату на уровне 285 евро. Этот показатель в 3,8 раза меньше, чем в соседней Польше, но все равно больше, чем в Украине.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Как говорится в данных Евростата, самая низкая минимальная зарплата среди стран ЕС в Болгарии – 551 евро. А самая большая в Люксембурге – 2638 евро. За пределами Европы есть ряд стран, где минималка даже меньше, чем в Украине.

В настоящее время 30 из 38 стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) имеют законодательно установленную минимальную заработную плату, минимальная заработная плата также существует в большинстве стран с развивающейся экономикой, которые не входят в ОЭСР. В восьми странах ОЭСР, где законодательно установленный минимум не определен (Австрия, Дания, Финляндия, Исландия, Италия, Норвегия, Швеция и Швейцария), коллективные договоры на уровне отраслей или профессий включают фактические минимальные размеры заработной платы для значительной части рабочей силы.

Средний показатель минимальной зарплаты для ОЭСР – 55% средней зарплаты. В Украине же сейчас этот показатель составляет всего около 33% средней зарплаты. Без повышения минималки в ближайшее время уровень бедности среди работающих будет только увеличиваться. При этом такое решение негативно повлияет и на уровень тенизации зарплат. Работодателям приходится повышать зарплаты, а вместе со средней зарплатой должна расти и минималка.

Страны ЕС, определяя уровень минимальной зарплаты, ориентируются на Директиву 2022/2041. Когда Украина станет членом Евросоюза, она также должна будет выполнять предусмотренные указанным документом требования. "Государства-члены должны использовать индикативные эталонные значения, чтобы управлять их оценкой адекватности, установленной законом минимальной заработной платы. С этой целью они могут использовать ориентировочные контрольные значения, которые обычно используются на международном уровне, такие как 50-60% от средней заработной платы и/или ориентировочные контрольные значения, используемые на национальном уровне", – говорится в документе.

Такими национальными ориентирами могут быть сравнение минимальной зарплаты с порогом бедности и покупательной способностью минимальной заработной платы. Если бы по сей день использовать "норматив" в 50-60% от средней зарплаты, то минималка была бы на уровне 12,2-14,6 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!