Украинцам усложнили пересечение границы с ЕС: на каких пунктах пропуска действуют ограничения

Украинцам усложнили пересечение границы сразу в две страны Европейского Союза - Словакии и Венгрии. В ближайшие два дня на пунктах пропуска на границе с этими государствами будут продолжаться работы, из-за которых на них не будет света.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины. Отмечается, что речь идет именно о КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" и "Чоп - Захонь".

"По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, в двух пунктах пропуска на границе со Словакией и Венгрией, будет проводиться завершающая стадия по подключению систем резервного питания с временным отключением подстанций от электросети", - говорится в сообщении таможенников.

Учитывая это, в пунктах пропуска с украинской стороны будет приостановлен пропуск граждан и транспортных средств. Они не будут работать:

КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" с 10:00 по 15:00 16 мая;

КПП "Чоп - Захонь" - с 10:00 по 15:00 17 мая

Поэтому украинцам, которые планируют пересекать границу в указанное время, советуют учесть эту информацию и, по возможности, выбирать другие международные переходы.

С 10 февраля международные автобусные перевозчики на пункте пропуска Чоп - Захонь могут пересекать границу по заранее забронированным в еЧерзи время. Этот тип регистрации получил название "По расписанию" и он позволит автобусам избежать длительного ожидания, благодаря такой системе:

регулярные рейсы - бронируют временные промежутки в соответствии с официальным разрешением на маршрут;

нерегулярные рейсы - могут выбирать слоты, которые остались свободными или не были использованы перевозчиками регулярных маршрутов.

Но перевозчики, выполняющие регулярные рейсы, должны проверить наличие всех разрешений в своем кабинете в системе еЧерга. В случае отсутствия разрешения необходимо обратиться в службу поддержки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, накануне польские протестующие прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе с Украиной. Суд оставил в силе запрет проведения акции протеста перевозчиков возле пункта пропуска и обязал их прекратить протест, который начался за день до того.

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