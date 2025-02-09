Пересечение границы с Венгрией будет по новым правилам: что нужно знать украинским перевозчикам

С 10 февраля международные автобусные перевозчики на пункте пропуска "Чоп - Захонь" смогут пересекать границу за заранее забронированное в єЧерзі время. Ожидается, что новый формат поможет уменьшить очереди и сделать международные перевозки более организованными и прогнозируемыми.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий. Новый тип регистрации, получивший название " По расписанию", позволит автобусам избежать долговременного ожидания, что существенно улучшит процесс пересечения границы.

Как будет работать система

регистрация в очереди стартовала 7 февраля в 12:00;

движение по новой записи начнется 10 февраля в 12:00;

регистрация в слотованной очереди обязательна для всех международных перевозчиков пассажиров как регулярных, так и нерегулярных маршрутов.

Распределение слотов для перевозчиков

регулярные рейсы – бронируют временные промежутки в соответствии с официальным разрешением на маршрут;

– бронируют временные промежутки в соответствии с на маршрут; нерегулярные рейсы – могут выбирать оставшиеся свободными слоты или не были использованы перевозчиками регулярных маршрутов.

Перевозчики, выполняющиерегулярные рейсы, должны проверить наличие всех разрешений в своем кабинете в системе єЧерзі. В случае отсутствия разрешения необходимо обратиться в службу поддержки. На сегодняшний день система єЧерзі охватывает 23 из 28 международных пунктов пропуска, включая:

все переходы на границе с Румынией и Словакией;

10 пунктов пропуска с Молдовой;

4 – с Польшей.

Какие преимущества получат перевозчики

меньше времени в очереди – перевозчики могут рассчитывать на точное время пересечения границы;

– перевозчики могут рассчитывать на точное время пересечения границы; прогнозируемость маршрутов – перевозчики могут заранее планировать логистику рейсов;

– перевозчики могут заранее планировать логистику рейсов; прозрачный контроль – государственные органы получат четкую систему мониторинга перевозок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для пересечения границы с Молдовой на автотранспорте украинцам нужно иметь при себе сертификат технического осмотра транспортного средства. Без него въехать в страну не получится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!