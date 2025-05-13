Поляки завершили блокирование пункта пропуска на границе с Украиной: что на них повлияло

Польские протестующие, которые ранее препятствовали движению грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин" на украинско-польской границе, прекратили блокирование транспорта. По состоянию на сейчас КПП полностью разблокирован и оформление проезда грузовых автомобилей в обоих направлениях "восстановлено в обычном режиме".

Видео дня

Об этом сообщила Госпограничная служба Украины. В ГПСУ сослались на соответствующую информацию от пограничников Польши и добавили, что протестующие прекратили свои действия в 22:30 (по киевскому времени) вторника, 13 мая.

"В настоящее время оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" восстановлено в обычном режиме", – подчеркнули в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, польские перевозчики заблокировали указанный пункт пропуска 12 мая, и пропускали только по одному грузовику в час в обоих направлениях. Протестующие требовали восстановить лимит разрешений на въезд в Польшу для украинских перевозчиков, запретить регистрацию транспортных компаний с капиталом из-за пределов ЕС и создать отдельную очередь в электронной системе для пустых грузовиков, следующих из Украины в Польшу.

Однако апелляционный суд Люблина 13 мая оставил в силе запрет на проведение акции протеста перевозчиков возле пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" на польско-украинской границе. Это означает, что блокирование границы, которое началось в понедельник, должно прекратиться.

Напомним, что на фоне протестов украинские перевозчики массово выписывались из еЧерги для пересечения границы с Польшей через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск", выбирая другие маршруты. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только восемь тяжеловозов на выезд из Украины. МИД нашей страны призвал Варшаву немедленно принять меры для прекращения блокады, чтобы не допустить ущерба экономике и двусторонним отношениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!