Украинцам сдают в аренду несуществующие квартиры: как люди попадают в ловушки онлайн-мошенников

Украина сталкивается с рекордным количеством дел по мошенничеству. Судебный реестр Украины насчитывает не менее 42 тысяч приговоров по этому преступлению, из которых более 360 связаны с мошенничеством с недвижимостью. Одной из таких схем есть сдача в аренду несуществующих квартир.

Об этом сообщают аналитики Опендатабота. Рекордные показатели по делам мошенничества зафиксированы в прошлом году – более 3,1 тысяч приговоров. Из этих дел более 360 связано с недвижимостью.

Мошенничество в сфере аренды недвижимости занимает значительную часть уголовных дел, в частности, использование бесплатных площадок поиска жилья, среди которых выделяется сайт объявлений OLX, связанный с 363 уголовными делами. Один из мошенников использовал OLX для размещения объявлений о сдаче в аренду несуществующей квартиры, требуя предоплату от потенциальных арендаторов.

Это привело к обману по меньшей мере 21 потерпевшего на сумму более 19 тысяч гривен, а преступник получил заключение на 5 лет и 7 месяцев. Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина, указывает, что в 2023 году платформа получила более 2 миллионов жалоб о подозрительных объявлениях, но удалось удалить лишь половину из них, заблокировав 40% как намеревающиеся навредить пользователям.

Как уберечь себя от мошенников

Чтобы уберечь себя от обмана, Опендатабот разработал сервис, позволяющий проверить владельца квартиры перед арендой. А также поделился советами, как не попасть на мошенников:

проверяйте право собственности арендодателя на жилье перед заключением договора аренды;

на жилье перед заключением договора аренды; всегда спрашивайте у арендодателя ИНН (идентификационный налоговый номер) и проверяйте его на наличие права собственности на квартиру;

(идентификационный налоговый номер) и проверяйте его на наличие права собственности на квартиру; подписывайте договор аренды только после того, как убедитесь в законности соглашения и защите своих прав.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по всей Украине владельцы 1-комнатных квартир сменили стоимость аренды такого жилья. При этом переписали ее как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по апрель 2024 года наибольшая цена аренды выросла на Полтавщине – на 25%, до средних 13 738 грн.

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