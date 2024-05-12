От прежних цен отказались: по всей Украине собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

По всей Украине собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость аренды такого жилья. При этом переписали ее как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по апрель 2024 года больше всего цена найма выросла в Полтавской области – на 25%, до средних 13 738 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 28%, до средних 9 830 грн.

В целом рост цен составил от 1% до 25%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Полтавской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Черниговской – на 19%;

Киевской областях – на 11%.

Подешевел же съем такого жилья в диапазоне 0,3-28%. Кроме Закарпатской области цены снизились в:

Херсонской – на 10%;

Черкасской – 5%;

Кировоградской – 3%;

Харьковской – 0,4%;

Черновицкой областях – 0,3%.

В Киеве же аренда 1-комнатных квартир уменьшилась на 3%.

Где цены самые низкие



В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 3 071 до 17 348 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, собственно, 3 071 грн. Среди лидеров также:

Сумская – 4 510 грн;

Харьковская – 5 963 грн.

Где снимать квартиру дороже всего

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 17 348 грн. А кроме того:

во Львовской области – 14 540 грн;

Днепропетровской – 14 117 грн;

Полтавской – 13 738 грн;

Винницкой – 12 468 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, изменились цены на покупку 1-комнатных квартиры на вторичном рынке. Причем также как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по апрель 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 12%, до средних 60 022 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Киевской области – на 5%, до средних 40 582 долларов.

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