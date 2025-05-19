Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (23 мая) он будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн. Вечером же 19 мая банки покупают валюту по 41,2 грн, а продают по 41,8 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, доллар может вырасти как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,85 грн. Вечером 19 мая там определили стоимость доллара в средние 41,14/41,56 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников и банков будут работать со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил Козырев, на текущую ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. Среди них:

Период расчетов клиентов с бюджетом по налогам и сборам.

"Нехватка гривневых ресурсов у экспортеров приведет к росту предложения ими валютной выручки на межбанке, а у импортеров – к снижению возможностей по покупке валюты на торгах. В результате дефицит гривни подстрахует курс нацвалюты", – объяснил аналитик.

Выходной в США 26 мая в связи с День поминовения.

Как рассказал Козырев, в этот день американские банки не будут работать. Соответственно, украинский межбанк будет осуществлять операции по доллару на условиях оплаты на следующий день, "чего не любят ни украинские клиенты, ни сами банки".

"Поэтому все постараются закрыть максимальное количество своих соглашений по доллару в четверг-пятницу, или сразу перенести их уже на следующий вторник, 27 мая. В результате статистика торгов в эти два дня будет больше обычной, а пятничный эффект снижения активности клиентов перед выходными на этот раз в полной мере не сработает", – считает Козырев.

Появившаяся информация о возможной нехватке 200 млрд грн на финансирование армии.

По мнению аналитика, скорее всего, этот дефицит будут закрывать за счет дополнительных внутренних заимствований – через довыпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Возможные новые санкции против России.

По словам Козырева, их введение приведет к новым ралли по паре евро/доллар на внешних площадках. А потому "НБУ снова придется активно проводить интервенции по продаже доллара на торгах, чтобы поддержать курс гривни".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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