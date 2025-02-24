Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: чего ожидать

За выходные украинские АЗС снизили цены на бензин А-95 – однако практически незаметно. В понедельник 24 февраля они продают его в среднем по 56,89 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем было в пятницу 21 февраля. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни цены на ресурс не претерпят значительных изменений – однако на выходных отдельные сети могут провести акции.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: в настоящее время наценки на топливо у АЗС находятся на уровне осени прошлого года, а потому "не следует ожидать радикальных изменений ценовой политики".

"Кроме того, маржа многих сетей снизила необходимость платить авансом налог на прибыль. С другой стороны, спрос на топливо в розничном сегменте сейчас достаточно низкий, а часть трейдеров опасается, что текущий низкий уровень потребления является "новой нормальностью" на топливном рынке", – рассказал эксперт Сергей Куюн.

При этом, подчеркивается, нельзя исключать, что в марте и в апреле не произойдет существенного роста реализации топлива на АЗС. Ведь хоть посевная и активизация аграриев и приведут к оживлению, но только на оптовом рынке.

Кроме того, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, активизация аграриев не приведет к увеличению цен на рынке – поскольку снабжение идет достаточно хорошими темпами по всем возможным каналам. А логистика отлажена достаточно хорошо.

"На этой неделе цены на бензин на АЗС будут оставаться преимущественно неизменными. Но на выходных отдельные сети могут провести акции с существенными скидками на топливо", – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 24 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта украинские АЗС могут начать снижать цены на бензин А-95. По прогнозам, стоимость ресурса упадет на около 50 коп./л.

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